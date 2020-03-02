 Испанцы ищут российские деньги, о краже которых сообщил Магнитский | Новости из Германии о Европе | DW | 02.03.2020

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Европа

Испанцы ищут российские деньги, о краже которых сообщил Магнитский

Испанские следователи полагают, что в их страну попала часть денег, о хищение которых из российского бюджета в свое время рассказал аудитор Сергей Магнитский.

Сергей Магнитский (фото из архива)

Сергей Магнитский (фото из архива)

Следователь по особо важным делам Национальной судебной палаты Испании (НСПИ) Исмаэль Морено допросил в качестве свидетеля по делу об отмывании в Испании денег, похищенных из российского бюджета, британского инвестора американского происхождения Уильяма Браудера, основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Об этом сообщила в понедельник, 2 марта, мадридская АВС, ссылаясь на собственные источники в НСПИ. По данным издания, Морено, один из наиболее известных испанских юристов, ведет дело о попавших в Испанию 35 млн евро - части суммы, уплаченной в 2006 году в качестве налога фирмами, которые были связаны с Hermitage Capital Management.

АВС напоминает, что работавший с компаниями Браудера российский аудитор Сергей Магнитский, умерший впоследствии в больнице московского СИЗО, утверждал, что обнаружил схемы масштабного хищения бюджетных средств (через незаконный возврат налогов), организованного российскими чиновниками и силовиками. Несмотря на то, что на дело наложен гриф секретности, изданию удалось узнать некоторые подробности. В НСПИ подтвердили DW факт ведущегося расследования.

Долгое и сложное дело о хищениях российских денег

Расследование отмывания в Испании похищенных в России денег началось в 2018 году Специальной антикоррупционной прокуратурой по иску Браудера. Теперь в виду важности и большого общественного резонанса оно передано в НСПИ. Среди подозреваемых - 90 физических и 24 юридических лица. Им инкриминируются отмывание денег и принадлежность к преступному сообществу.

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По данным АВС, для отмывания использовалась "сложная схема". Все похищенные деньги были предварительно выведены из России. Так, первый транш (около 135 тысяч евро) был отправлен в Испанию в феврале 2008 года из литовского банка от фирмы, зарегистрированной на Белизе. Получателями стали пять испанских компаний, не осуществлявших какой-либо деятельности и созданных, по мнению следствия, лишь для отмывания денег.

Вложения в испанскую недвижимость

Следующая сумма - 16,8 млн евро - поступила из Эстонии посредством 15 денежных переводов и предназначалась, по данным АВС, десятку подставных физических и юридических лиц. Как выяснилось, до Эстонии эти деньги побывали в банках Латвии, Молдавии и Украины. Третий транш почти на 13 млн, поступивший 25 переводами разным лицам, оказался в Испании в 2009 году, как и четвертый - на 5,1 млн евро. Все переведенные в Испанию средства, по данным АВС, были позднее вложены в местную недвижимость.

Представитель НСПИ отказался назвать DW сроки окончания расследования дела. Не разглашается и список подозреваемых, часть которых не проживает в Испании. Между тем в интервью DW мадридский адвокат Анхель Ибаньес отметил, что по совокупности содеянного фигуранты дела - речь идет о россиянах и помогавших им гражданах Испании - в случае признания их виновными могут получить от 2 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на похищенные деньги.

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    Автор: Екатерина Венкина


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