Испанский суд оправдал фигурантов дела о "русской мафии"

Судебный процесс по громкому делу об отмывании "русской мафией" денег в Испании завершился оправданием его второстепенных фигурантов. DW - с подробностями.
Третий отдел по уголовным делам Национальной судебной палаты Испании в четверг, 18 октября, огласил оправдательные приговоры по делу о так называемой "русской мафии", слушания по которому проходили в Мадриде в феврале-апреле 2018 года. Речь идет о 17 россиянах и испанцах, которых Антикоррупционная прокуратура Испании обвиняла в отмывании на территории страны капиталов преступного происхождения.
Первоначально по делу, получившему широкую огласку в испанской и мировой печати, проходили 26 человек. Однако на скамье подсудимых оказались 17 - в основном так называемые "стрелочники", второстепенные фигуранты дела, которые и были оправданы. Девять россиян, которых обвинение называло ядром группировки, суда избежали.
Почему основные обвиняемые оказались неподсудными
Ключевая фигура дела - питерский предприниматель Геннадий Петров, которого испанская пресса неизменно называет "главарем русской мафии", на суд не явился. Не участвовало в процессе и его ближайшее окружение - Александр Малышев, Леонид Христофоров, Виктор Гавриленков, Сергей Кузьмин, Илья Трабер и некоторые другие граждане России, считавшиеся Антикоррупционной прокуратурой главными обвиняемыми. Они, по данным прокуратуры, во время суда находились в России, "вне досягаемости испанской юстиции".
По версии прокуратуры, изложенной почти на 500 страницах обвинения, эти лица в течение 10 лет - начиная с конца 90-х годов - занимались в Испании отмыванием денег, получаемых в России преступным путем, в частности, "в результате незаконных сделок, захвата чужой собственности, вымогательства, контрабанды" и так далее. Делалось это, по мнению обвинения, через компании, открытые в Испании и оффшорных зонах, а также путем приобретения на испанской Мальорке и в других регионах страны, дорогостоящего движимого и недвижимого имущества. Называется сумма, которая якобы была отмыта Петровым и его подельниками, - 50 миллионов евро.
Дело на Петрова было заведено в 2006 году, а летом 2008 года он был арестован, как и все его окружение. Проведя в предварительном заключении больше года, он вышел на свободу - расследование затягивалось, и по закону подозреваемый имел право дожидаться суда дома. В 2012 году Геннадию Петрову было разрешено по семейным обстоятельствам побывать на родине, чем он и воспользовался, чтобы распрощаться с испанской юстицией. Примеру Петрова последовали, пользуясь либеральным испанским законодательством, и его ближайшие партнеры.
"Стрелочники" не виновны
Вольготно жить в Испании Геннадию Петрову и его окружению помогали как испанцы, так и россияне - управляющие их компаний, адвокаты, юрисконсульты, финансовые асессоры, посредники при разного рода коммерческих сделках, переводчики, технические секретари, шофера, горничные. Прокуратура считала этих лиц, которые от суда не уклонялись, соучастниками процесса отмывания и требовала для них наказания от 2 до 5 лет лишения свободы.
Однако судья Анхелес Баррейро посчитала, что подсудимые, связанные с Петровым, "занимались лишь своей профессиональной деятельностью", не нарушая закон. Прокуратура, по мнению судьи, "не имеет доказательств того, что они были в курсе какого-либо преступного происхождения фондов, с которыми работали".
Не удалось прокуратуре доказать и вину российского политика Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин - единственных обвиняемых, прибывших на суд из России. Они полностью оправданы. Антикоррупционная прокуратура считала Резника одним из главных подельников Петрова, и, в частности, лоббистом интересов мафии.
По ее данным, этот бизнесмен и политик приобрел у Петрова особняк на Мальорке, а затем и его испанскую фирму. Однако судья не нашла в этих действиях состава преступления.
Почему дело о "русской мафии" завершилось ничем
Почему все же резонансное дело закончилось оправдательным приговором для его фигурантов? Свое объяснение ситуации дал в беседе с DW мадридский адвокат Висенте Сабала. По его словам, "следствие с самого начала должно было интенсивно работать над доказательной базой конкретного правонарушения - отмывания денег".
Ну а следователи - за 12 лет они неоднократно менялись - затянули дело, что, в конце концов, "дало возможность скрыться главным подозреваемым". Естественно в подобной ситуации было нелогично отправлять за решетку мелких фигурантов, резюмировал юрист.
На изъяны в работе испанской юстиции указал и руководитель испанского отделения правозащитной организации Amnesty International Эстебан Бельтран. Он тоже обратил внимание DW на имевшие место проволочки. Правосудие должно быть эффективным, отметил Бельтран.
Оно должно осуществляться в разумные сроки, желательно наиболее короткие. Затягивание дел, по его выражению, идет на пользу лишь правонарушителям, а законопослушные люди утрачивают веру в справедливость. "К испанской юстиции в связи с этим уже имелись претензии со стороны Европейского трибунала по правам человека", - добавил Бельтран.
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