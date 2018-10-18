Испанский суд оправдал фигурантов дела о "русской мафии"

Третий отдел по уголовным делам Национальной судебной палаты Испании в четверг, 18 октября, огласил оправдательные приговоры по делу о так называемой "русской мафии", слушания по которому проходили в Мадриде в феврале-апреле 2018 года. Речь идет о 17 россиянах и испанцах, которых Антикоррупционная прокуратура Испании обвиняла в отмывании на территории страны капиталов преступного происхождения.

Первоначально по делу, получившему широкую огласку в испанской и мировой печати, проходили 26 человек. Однако на скамье подсудимых оказались 17 - в основном так называемые "стрелочники", второстепенные фигуранты дела, которые и были оправданы. Девять россиян, которых обвинение называло ядром группировки, суда избежали.

Почему основные обвиняемые оказались неподсудными

Ключевая фигура дела - питерский предприниматель Геннадий Петров, которого испанская пресса неизменно называет "главарем русской мафии", на суд не явился. Не участвовало в процессе и его ближайшее окружение - Александр Малышев, Леонид Христофоров, Виктор Гавриленков, Сергей Кузьмин, Илья Трабер и некоторые другие граждане России, считавшиеся Антикоррупционной прокуратурой главными обвиняемыми. Они, по данным прокуратуры, во время суда находились в России, "вне досягаемости испанской юстиции".

Национальная судебная палата Испании

По версии прокуратуры, изложенной почти на 500 страницах обвинения, эти лица в течение 10 лет - начиная с конца 90-х годов - занимались в Испании отмыванием денег, получаемых в России преступным путем, в частности, "в результате незаконных сделок, захвата чужой собственности, вымогательства, контрабанды" и так далее. Делалось это, по мнению обвинения, через компании, открытые в Испании и оффшорных зонах, а также путем приобретения на испанской Мальорке и в других регионах страны, дорогостоящего движимого и недвижимого имущества. Называется сумма, которая якобы была отмыта Петровым и его подельниками, - 50 миллионов евро.

Дело на Петрова было заведено в 2006 году, а летом 2008 года он был арестован, как и все его окружение. Проведя в предварительном заключении больше года, он вышел на свободу - расследование затягивалось, и по закону подозреваемый имел право дожидаться суда дома. В 2012 году Геннадию Петрову было разрешено по семейным обстоятельствам побывать на родине, чем он и воспользовался, чтобы распрощаться с испанской юстицией. Примеру Петрова последовали, пользуясь либеральным испанским законодательством, и его ближайшие партнеры.

"Стрелочники" не виновны

Вольготно жить в Испании Геннадию Петрову и его окружению помогали как испанцы, так и россияне - управляющие их компаний, адвокаты, юрисконсульты, финансовые асессоры, посредники при разного рода коммерческих сделках, переводчики, технические секретари, шофера, горничные. Прокуратура считала этих лиц, которые от суда не уклонялись, соучастниками процесса отмывания и требовала для них наказания от 2 до 5 лет лишения свободы.

Владислав Резник

Однако судья Анхелес Баррейро посчитала, что подсудимые, связанные с Петровым, "занимались лишь своей профессиональной деятельностью", не нарушая закон. Прокуратура, по мнению судьи, "не имеет доказательств того, что они были в курсе какого-либо преступного происхождения фондов, с которыми работали".

Не удалось прокуратуре доказать и вину российского политика Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин - единственных обвиняемых, прибывших на суд из России. Они полностью оправданы. Антикоррупционная прокуратура считала Резника одним из главных подельников Петрова, и, в частности, лоббистом интересов мафии.

По ее данным, этот бизнесмен и политик приобрел у Петрова особняк на Мальорке, а затем и его испанскую фирму. Однако судья не нашла в этих действиях состава преступления.

Почему дело о "русской мафии" завершилось ничем

Почему все же резонансное дело закончилось оправдательным приговором для его фигурантов? Свое объяснение ситуации дал в беседе с DW мадридский адвокат Висенте Сабала. По его словам, "следствие с самого начала должно было интенсивно работать над доказательной базой конкретного правонарушения - отмывания денег".

Ну а следователи - за 12 лет они неоднократно менялись - затянули дело, что, в конце концов, "дало возможность скрыться главным подозреваемым". Естественно в подобной ситуации было нелогично отправлять за решетку мелких фигурантов, резюмировал юрист.

На изъяны в работе испанской юстиции указал и руководитель испанского отделения правозащитной организации Amnesty International Эстебан Бельтран. Он тоже обратил внимание DW на имевшие место проволочки. Правосудие должно быть эффективным, отметил Бельтран.

Оно должно осуществляться в разумные сроки, желательно наиболее короткие. Затягивание дел, по его выражению, идет на пользу лишь правонарушителям, а законопослушные люди утрачивают веру в справедливость. "К испанской юстиции в связи с этим уже имелись претензии со стороны Европейского трибунала по правам человека", - добавил Бельтран.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России "Глобальная прачечная" Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подставные фирмы Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

Как работала схема по отмыванию денег из России Фиктивные сделки Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

Как работала схема по отмыванию денег из России Российские компании в качестве гаранта Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подкупные судьи Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

Как работала схема по отмыванию денег из России В центре схемы - молдавский Moldindconbank… После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

Как работала схема по отмыванию денег из России ..и латвийский банк Trasta Komercbanka В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована. Автор: Александра Елкина

