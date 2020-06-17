 Испанская прокуратура грозит тюрьмой дяде президента Сирии | Новости из Германии о Европе | DW | 20.10.2020

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Европа

Испанская прокуратура грозит тюрьмой дяде президента Сирии

Прокуратура обвинила Рифата Асада в отмывании в Испании коррупционных денег и потребовала для него и членов его семьи по совокупности 56 лет тюрьмы.

Табличка перед входом в здание Национальной судебной палаты Испании

Прокуратура Национальной судебной палаты Испании выдвинула во вторник, 20 октября, официальное обвинение против 83-летнего Рифата Асада, родного дяди сирийского президента Башара Асада. Он подозревается в отмывании в Испании 695 миллионов евро, полученных в результате "коррупционных действий" на территории Сирии. Прокуратура потребовала для Рифата 8 лет тюремного заключения, а для его супруги и 7 детей, как пособников правонарушений, по 6 лет.

Дорогостоящая недвижимость

По данным обвинительного заключения, экземпляр которого имеется у DW, Рифат Асад и ближайшие члены его семьи располагают в Испании 507 единицами недвижимости. В частности, им принадлежит коттеджный комплекс "Андаль" в спортивном порту Банус - на южноиспанском курорте Марбелья, который считается самым пристижным в Испании. Семейство владеет также 244 парковочными местами на платных автостоянках в той же Марбелье.

Прокуратура отмечает, что состояние президентского дяди составляет не менее 3,4 млрд. евро. Помимо собственности в Испании, он имеет 29 компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах Гибралтара, Барбадоса и Багамских островов, недвижимость в Великобритании и Франции, а также самолет на 180 пассажиров, яхты, дорогостоящие автомобили, коллекцию ювелирных изделий и т.д.  

Источники богатства

По данным испанских следователей, Рифат Асад, который в свое время занимал пост вице-президента Сирии по вопросам безопасности, получал существенные доходы, "крышуя" контрабанду в свою страну из Ливана. Он также занимался незаконной торговлей предметами древности, найденными в результате нелегальных археологических раскопок. Причастен дядя президента, по данным прокуратуры, и к торговле наркотиками.

Дело Рифата Асада во Франции

Ранее, 17 июня, суд в Париже приговорил Рифата Асада к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в том, что с 1996 по 2016 годы он отмывал деньги, украденные из сирийской казны, и мошенническим путем построил империю в сфере торговли недвижимостью. Имущество Рифата Асада, стоимость которого оценивается в 90 млн евро, конфисковано. Сам 82-летний дядя Башара Асада в суде не присутствовал.

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    После смерти в 1975 году диктатора Франко, король Хуан Карлос I всецело поддержал стремление своего народа к свободе. Монархия выступила гарантом демократических преобразований, а затем и нового конституционного строя. Дело отца продолжает нынешний король Филипп VI.

  • Танк - памятник в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Танки против демократии

    Переходом к демократии были недовольны некоторые ностальгирующие по франкизму военные. 23 февраля 1981 года они подняли мятеж - захватили парламент, вывели танки на улицы, потребовали отставки правительства. Путч подавил "капитан-генерал" (главнокомандующий) король Хуан Карлос I. В тот же день в телеобращении, поддержав демократические свободы, он приказал войскам вернуться в казармы.

  • Абитуриенты в университете Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Знания - это свобода

    Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

  • Ветропарк в Испании

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    К вершинам прогресса

    Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

  • Туристы в центре Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Главная отрасль испанской экономики

    Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

  • Православная церковь в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испания открыта для России

    При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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