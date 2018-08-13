Иск Украины в ЕСПЧ: надежда на помощь "узникам Кремля"

Украина подала в ЕСПЧ иск о нарушении прав "узников Кремля". Учитывая критическое состояние здоровья некоторых заключенных, Киев просит безотлагательно приступить к рассмотрению иска.
Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый межгосударственный иск о нарушении прав украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия. В иске подробно описаны дела 71 украинца, находящегося в российских тюрьмах. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщил на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко.
В ожидании новых санкций для РФ
В этот список вошли дела о преследовании крымских татар, активистов "Евромайдана", "украинских диверсантов" в Крыму, обвиняемых в шпионаже. По словам министра юстиции Украины, у большинства всех этих дел есть общие черты - украинцев задерживают на территории Крыма или России, или похищают с территории других государств, пытают, добиваются ложных показаний на других людей, которых потом тоже задерживают.
"Мы констатируем и требуем от Европейского суда по правам человека зафиксировать массовые нарушения прав человека со стороны российского режима против украинских граждан - пытки, ограничения права на свободу и неприкосновенность, право на справедливый суд, на частную жизнь, свободу слова, собраний и объединений", - сказал Павел Петренко.
Это уже шестой иск Украины в ЕСПЧ. Все они касаются незаконной аннексии Крыма и событий в Донбассе. Иск о политических заключенных - это первый юридический документ против РФ, который описывает массовые нарушения прав украинских политзаключенных на территории России, с конкретными фамилиями причастных к этому российских чиновников, в том числе и высокопоставленных. "Это дает нам аргумент перед нашими международными партнерами по применению дополнительных персональных санкций против всего руководства РФ, которое причастно к этим политически мотивированным преследованиям", - считает Петренко.
За пытки нужно адекватное наказание
На новый иск возлагают большие надежды и родственники "заложников Кремля". Они считают, что новые санкции подтолкнут Кремль к освобождению украинских политических заключенных.
"Наших родственников подвергают пыткам за их проукраинскую позицию, посты в Facebook или выход на акции за украинский Крым или помощь украинской армии. Так было с моим братом, которого за помощь нашей армии Россия квалифицирует теперь как участника бандформирования. Мы хотим, чтобы все в причастные к пыткам понесли наказание, адекватное их действиям", - отмечает Игорь Котелянец, брат украинца Евгения Панова, которого в 2016 году задержали в Крыму, обвинив в подготовке диверсий на территории полуострова, а сейчас российский суд приговорил его к 8 годам заключения.
Игорь Котелянец также считает, что благодаря новому иску Украины в ЕСПЧ родственникам "узников Кремля" будет не стыдно смотреть в глаза международным партнерам Украины, в частности, политикам высокого уровня. "Единственное, что мы можем просить у них, так это введение персональных санкций для российской властной верхушки. Но нам ставят встречные, вполне адекватные, вопросы о том, а что именно Украина сделала для осуждения людей, которые пытают наших родных? До этого момента нам нечего было сказать. Теперь благодаря иску, у нас будет фактаж и ответ ", - считает Игорь Котелянец.
Надежда на быстрое рассмотрение
Новый украинский иск совместно готовили юристы Минюста, адвокаты заключенных и правозащитники Украинского Хельсинкского союза. Киев надеется, что Европейский суд по правам человека не будет затягивать рассмотрение иска, а быстро возьмется за дело, ведь для этого есть особые основания.
Как отметил в комментарии DW заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, по заключенным Станиславу Клыху, Владимиру Балуху, Эмиру-Усеину Куку и Сергею Литвинову украинская сторона дополнительно подала в ЕСПЧ заявление о применении специального правила, регламентирующего предоставление неотложного надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья заключенных.
"У нас есть информация, что их состояние здоровья требует немедленного вмешательства и поддержки со стороны РФ, которых они сейчас не получают, находясь там за решеткой. Если суд применит 39-е правило, то автоматически будет рассматривать дело как приоритетное. Мы делаем все, чтобы ускорить рассмотрение этого иска", - сказал Лещина.
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