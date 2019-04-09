Иски по МH17: Большие преграды на пути к наказанию виновных

Родственники погибших пассажиров "Боинга 777", сбитого над Украиной 17 июля 2014 года, не связывают все свои надежды привлечь к ответственности причастных к трагедии только с международным расследованием, которое идет в Нидерландах. Они идут и другими путями в попытках добиться наказания виновных. Но шансы на успех не всех исков одинаково велики, - такой вывод следует из разговоров с юристами, которых DW попросила прокомментировать развитие трех жалоб - двух в Европейском суде по правам человека и одного иска - в федеральном суде США в Нью-Йорке. По совпадению, в начале апреля эти три дела получили развитие.

Иск в США: попытка привлечь к ответственности банки

4 апреля в суд в Нью-Йорке был подан иск к "Сбербанку", банку ВТБ, а также финансовым компаниям Western Union и MoneyGram. Родные гражданина США Куинна Лукаса Шенсмена, летевшего рейсом MH17, обвинили финансовые институты в проведении денежных переводов пророссийским сепаратистам в "ДНР". Именно с территории, контролируемой самопровозглашенной республикой был совершен пуск ракеты, сбившей "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, - в этом уверена международная группа следователей под руководством Нидерландов.

Мемориал жертвам сбитого Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур

Истцам придется преодолеть сложное препятствие, так как суд проходит в США, а двое из банков-ответчиков работают в России. "Верховный суд США резко ограничил экстратерриториальное действие американского права (то есть за пределами США – Ред.)", - сказал DW профессор Маттиас Леман (Matthias Lehmann), управляющий директор института международного частного права из Боннского университета. Но существуют исключения, например, закон по борьбе с терроризмом, принятый в 1992 году (Antiterrorism Act of 1992, H.R. 2222), на него и ссылаются родственники погибшего. "Иски, опирающиеся на такие законы, могут быть применены экстратерриториально", - объясняет Леман. Другой вопрос, что закон антитеррористический, и судьи должны будут согласиться с тем, что атака на самолет являлась актом терроризма. "С моей точки зрения, это сомнительно", - сказал профессор Леман, добавив, что крушение MH17 было больше похоже на "непреднамеренное следствие военных действий в зоне конфликта".

Еще сложнее доказать связь между сбитым "Боингом" и финансовыми операциями того же Сбербанка или Western Union, заметил в интервью DW кафедры международного права на юридическом факультете Оксфордского университета Антониос Цанакопулос: "Суд потребует показать, что есть причинная связь между работой банков и конкретным преступлением. Тут речь не идет о юридической экспертизе, это чистая логика".

Boeing 777 после крушения, Нидерланды

Наконец, суд в США должен установить, что деяния российского банка в принципе подпадают под его юрисдикцию. Теоретически суду могут быть предоставлены, например, такие свидетельства как квитанция о денежной транзакции в долларах США в район сепаратистов. Это стало бы доказательством того, что российские банки пользовались американской финансовой системой. "Но без улики, которая бьет наповал, будет трудно преодолеть существующие препятствия", - заключил Леман. Оксфордский юрист Цанакопулос также считает "относительно маловероятным", что истцов ждет успех в американском суде.

Иски к России в ЕСПЧ

Также 4 апреля Европейский суд по правам человека передал России две жалобы: "Айлей и другие против России" и "Энглин и другие против России". Коллективные иски поданы от имени 380 родственников жертв крушения MH17. Истцы из Германии, Австралии, Нидерландов, США и других стран обвиняют Россию в нарушении права жертв на жизнь, а также в том, что российские власти сделали недостаточно для того, чтобы расследовать обстоятельства преступления.

Россия подтвердила получение жалобы и пообещала направить в ЕСПЧ свою позицию до начала осени. Свою причастность к трагедии власти РФ отрицают. Глава международной практики группы "Агора" Кирилл Коротеев считает, что в случае с исками по MH17 в Страсбурге главный вопрос заключается в том, "как ЕСПЧ будет принимать решение при полном отсутствии российского расследования, если основные доказательства ("Бук") по делу могут находиться на территории РФ". По его мнению, у суда не было дел и нет разработанной практики для случаев, когда ЕСПЧ "приходилось бы делать выводы об ответственности государства за нарушение Конвенции без доказательств, из этого государства происходящих".

Антониос Цанакопулос, напротив, уверен, что подобная практика у Страсбургского суда есть: "Зависит от улик, которые они (истцы – Ред.) смогут предоставить". Он напомнил, что ЕСПЧ привлек Великобританию к ответственности за действия в Ираке: "Почему? Потому что в Ираке были британские войска. А Турцию привлекли к ответственности за действия на Кипре". Главная задача истцов, по словам Цанакопулоса, - доказать то, что Россия имела "эффективный контроль" на востоке Украины и что следует говорить о расширении ее юрисдикции на данной территории.

Процедура для ведения подобных дел у ЕСПЧ вполне разработанная, считает и профессор Франк Майер (Frank Meyer), руководитель кафедры уголовного и международного уголовного права в Цюрихском университете: "В недавнем прошлом был ряд процессов, в которых ЕПСЧ имел дело с не настроенными на сотрудничество ответчиками". В связи с MH17 Майер считает, что суд может воспользоваться опытом предыдущих дел, в частности, привлечь к делу независимую экспертизу, а также провести оценку негативных последствий отказа России помогать в расследовании обстоятельства гибели пассажиров "Боинга".

"Сейчас в ЕСПЧ действует юридический принцип правоприменения, по которому все страны, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, коллективно отвечают за защиту прав человека", - сказал Майер DW. Отсюда следует, что вне зависимости от места преступления и причастности государства возникает обязанность оказывать друг другу правовую помощь в расследовании. "Как минимум это процессуальная обязанность была однозначно и явно нарушена", - заключил Франк Майер.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Смотреть видео 12:43 Поделиться РФ обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2yLP2 Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя – DW Новости