 Иски по МH17: Большие преграды на пути к наказанию виновных | Политика и общество | DW | 10.04.2019

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Политика и общество

Иски по МH17: Большие преграды на пути к наказанию виновных

Родственники жертв сбитого над Украиной в 2014 году Boeing 777 пытаются наказать виновных в трагедии. О преградах на их пути DW поговорила с европейскими юристами.

Осколки ракеты, поразившей Боинг 777 над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. На презентации результатов расследования международной группы следователей 24 мая 2018 года

Осколки ракеты, поразившей "Боинг 777" над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года

Родственники погибших пассажиров "Боинга 777", сбитого над Украиной 17 июля 2014 года, не связывают все свои надежды привлечь к ответственности причастных к трагедии только с международным расследованием, которое идет в Нидерландах. Они идут и другими путями в попытках добиться наказания виновных. Но шансы на успех не всех исков одинаково велики, - такой вывод следует из разговоров с юристами, которых DW попросила прокомментировать развитие трех жалоб - двух в Европейском суде по правам человека и одного иска - в федеральном суде США в Нью-Йорке. По совпадению, в начале апреля эти три дела получили развитие.

Иск в США: попытка привлечь к ответственности банки

4 апреля в суд в Нью-Йорке был подан иск к "Сбербанку", банку ВТБ, а также финансовым компаниям Western Union и MoneyGram. Родные гражданина США Куинна Лукаса Шенсмена, летевшего рейсом MH17, обвинили финансовые институты в проведении денежных переводов пророссийским сепаратистам в "ДНР". Именно с территории, контролируемой самопровозглашенной республикой был совершен пуск ракеты, сбившей "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, - в этом уверена международная группа следователей под руководством Нидерландов.

Мемориал жертвам сбитого Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур

Мемориал жертвам сбитого Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур

Истцам придется преодолеть сложное препятствие, так как суд проходит в США, а двое из банков-ответчиков работают в России. "Верховный суд США резко ограничил экстратерриториальное действие американского права (то есть за пределами США – Ред.)", - сказал DW профессор Маттиас Леман (Matthias Lehmann), управляющий директор института международного частного права из Боннского университета. Но существуют исключения, например, закон по борьбе с терроризмом, принятый в 1992 году (Antiterrorism Act of 1992, H.R. 2222), на него и ссылаются родственники погибшего. "Иски, опирающиеся на такие законы, могут быть применены экстратерриториально", - объясняет Леман. Другой вопрос, что закон антитеррористический, и судьи должны будут согласиться с тем, что атака на самолет являлась актом терроризма. "С моей точки зрения, это сомнительно", - сказал профессор Леман, добавив, что крушение MH17 было больше похоже на "непреднамеренное следствие военных действий в зоне конфликта". 

Еще сложнее доказать связь между сбитым "Боингом" и финансовыми операциями того же Сбербанка или Western Union, заметил в интервью DW кафедры международного права на юридическом факультете Оксфордского университета Антониос Цанакопулос: "Суд потребует показать, что есть причинная связь между работой банков и конкретным преступлением. Тут речь не идет о юридической экспертизе, это чистая логика".

Boeing 777 после крушения, в Нидерландах

Boeing 777 после крушения, Нидерланды

Наконец, суд в США должен установить, что деяния российского банка в принципе подпадают под его юрисдикцию. Теоретически суду могут быть предоставлены, например, такие свидетельства как квитанция о денежной транзакции в долларах США в район сепаратистов. Это стало бы доказательством того, что российские банки пользовались американской финансовой системой. "Но без улики, которая бьет наповал, будет трудно преодолеть существующие препятствия", - заключил Леман. Оксфордский юрист Цанакопулос также считает "относительно маловероятным", что истцов ждет успех в американском суде.

Иски к России в ЕСПЧ

Также 4 апреля Европейский суд по правам человека передал России две жалобы: "Айлей и другие против России" и "Энглин и другие против России". Коллективные иски поданы от имени 380 родственников жертв крушения MH17. Истцы из Германии, Австралии, Нидерландов, США и других стран обвиняют Россию в нарушении права жертв на жизнь, а также в том, что российские власти сделали недостаточно для того, чтобы расследовать обстоятельства преступления.

Контекст

ЕСПЧ передал российским властям жалобы 380 родных погибших пассажиров рейса MH17 и ожидает от Москвы объяснений. Истцы считают Россию "прямо или косвенно ответственной" за крушение. (04.04.2019)

Консультации представителей Нидерландов и Австралии с Москвой носили конфиденциальный характер. Речь шла о правовой ответственности РФ, сообщил глава нидерландского МИД. (27.03.2019)

Россия подтвердила получение жалобы и пообещала направить в ЕСПЧ свою позицию до начала осени. Свою причастность к трагедии власти РФ отрицают. Глава международной практики группы "Агора" Кирилл Коротеев считает, что в случае с исками по MH17 в Страсбурге главный вопрос заключается в том, "как ЕСПЧ будет принимать решение при полном отсутствии российского расследования, если основные доказательства ("Бук") по делу могут находиться на территории РФ". По его мнению, у суда не было дел и нет разработанной практики для случаев, когда ЕСПЧ "приходилось бы делать выводы об ответственности государства за нарушение Конвенции без доказательств, из этого государства происходящих".

Антониос Цанакопулос, напротив, уверен, что подобная практика у Страсбургского суда есть: "Зависит от улик, которые они (истцы – Ред.) смогут предоставить". Он напомнил, что ЕСПЧ привлек Великобританию к ответственности за действия в Ираке: "Почему? Потому что в Ираке были британские войска. А Турцию привлекли к ответственности за действия на Кипре". Главная задача истцов, по словам Цанакопулоса, - доказать то, что Россия имела "эффективный контроль" на востоке Украины и что следует говорить о расширении ее юрисдикции на данной территории.

Процедура для ведения подобных дел у ЕСПЧ вполне разработанная, считает и профессор Франк Майер (Frank Meyer), руководитель кафедры уголовного и международного уголовного права в Цюрихском университете: "В недавнем прошлом был ряд процессов, в которых ЕПСЧ имел дело с не настроенными на сотрудничество ответчиками". В связи с MH17 Майер считает, что суд может воспользоваться опытом предыдущих дел, в частности, привлечь к делу независимую экспертизу, а также провести оценку негативных последствий отказа России помогать в расследовании обстоятельства гибели пассажиров "Боинга".

"Сейчас в ЕСПЧ действует юридический принцип правоприменения, по которому все страны, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, коллективно отвечают за защиту прав человека", - сказал Майер DW. Отсюда следует, что вне зависимости от места преступления и причастности государства возникает обязанность оказывать друг другу правовую помощь в расследовании. "Как минимум это процессуальная обязанность была однозначно и явно нарушена", - заключил Франк Майер.

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Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя – DW Новости

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    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW.  

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