 Ирландский аэропорт Шэннон приостановил работу из-за пожара на самолете | Новости из Германии о Европе | DW | 15.08.2019

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Европа

Ирландский аэропорт Шэннон приостановил работу из-за пожара на самолете

Во время руления на взлетно-посадочной полосе загорелось шасси у самолета авиакомпании Omni Air International, специализирующейся на перевозке военных США.

Самолет в небе

Руководство ирландского аэропорта Шэннон отменило ряд полетов после возникновения пожара на борту самолета Boeing 767 авиакомпании Omni Air International перед планировавшимся вылетом. В четверг, 15 августа, произошло возгорание шасси лайнера в то время, когда он уже начал движение по взлетно-посадочной полосе.

Самолет был остановлен, 14 пассажиров и 14 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в терминал. Никто не пострадал. Огонь был потушен, самолет удален с взлетно-посадочной полосы. После этого аэропорт был вновь начал работу, сообщила авиакомпания.

Авиакомпания специализируется на перевозке военных США

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После взлета самолет попал в стаю птиц, в результате вышли из строя оба двигателя и он потерял способность маневрировать. Госпитализированы шесть человек. (15.08.2019)

Omni Air International является гражданской чартерной авиакомпанией, но перевозит военных и сотрудников Минобороны США и членов их семей. Ирландский аэропорт Шэннон часто используется для переброски американских военных для зарубежных операций.

Ранее в тот же день произошел инцидент близ подмосковного аэропорта Жуковский. После столкновения со стаей птиц при взлете совершил аварийную посадку пассажирский самолет "Уральских авиалиний". У лайнера отказали оба двигателя, после чего экипаж посадил его в кукурузном поле близ деревни Рыбаки, примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы, за медицинской помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей. Госпитализированы шесть человек.

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