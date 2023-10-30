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Ирина Снежань

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Сергей Чалый

Экономист Сергей Чалый: Эмиграция - это тоже Беларусь

Интервью с экономистом Сергеем Чалым о его новом шоу, жизни в Польше, падении диктатур и кроссовках Лукашенко.
Общество30 октября 2023 г.
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