 Иран пытается обойти нефтяное эмбарго США с помощью серого рынка | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.05.2019

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Мир

Иран пытается обойти нефтяное эмбарго США с помощью серого рынка

Продажа "черного золота" на сером рынке не является контрабандой, заявил замминистра нефти Ирана. Ранее истек срок исключений, позволявших ряду стран покупать иранскую нефть без угрозы санкций США.

Флаг Ирана на фоне нефтяной вышки в Персидском заливе

Иран мобилизовал все ресурсы для продажи своей нефти на "сером рынке" в обход санкций США. "Это не контрабанда. Это противостояние санкциям, которые мы не считаем справедливыми или законными", - передает слова замминистра нефти Исламской Республики Амира Хосейна Заманинии иранское информагентство IRNA в воскресенье, 5 мая.

Санкции США в отношении Ирана

В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном. Этот документ предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

5 ноября Вашингтон возобновил санкции в отношении Ирана, потребовав от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Однако США сделали для восьми стран исключения, которые истекли через 180 дней, 2 мая. В этом списке оказались Индия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея, Япония, а также два государства-члена Европейского Союза - Греция и Италия.

Контекст

Эрдоган провоцирует Трампа намерением покупать иранские энергоносители и российские зенитные ракетные комплексы С-400. Конфликт с Вашингтоном ведет к новому витку обвала турецкой лиры. (26.04.2019)

Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

ЕС и Турция призвали США отменить ограничительные меры

Евросоюз выразил обеспокоенность окончательным вступлением в силу ограничительных мер США. По словам комиссара ЕС по вопросам климата Мигеля Ариаса Каньете, эмбарго на импорт нефти из Исламской Республики угрожает сохранению соглашения с Тегераном по атомной программе.

В свою очередь глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о возобновлении санкций. Турция не может за такое короткое время найти альтернативные источники нефтяных поставок, заявил министр.

Вашингтон намерен расширять давление на Тегеран

Еще до истечения срока действия исключений в Белом доме подчеркнули, что администрация президента США Дональда Трампа и ее союзники твердо намерены "поддерживать и расширять экономическое давление" на Иран. Позднее министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри выступил в защиту санкций Вашингтона, указав на связи Тегерана с террористическими организациями и отсутствием в Исламской Республике правового государства.

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    Автор: Наталья Позднякова


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