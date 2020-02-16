Иран признал, что не может расшифровать черные ящики сбитого украинского самолета

Иран не способен самостоятельно расшифровать черные ящики украинского самолета Boeing 737-800, сбитого Тегераном по ошибке в январе 2020 года. Это признал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC в субботу, 15 февраля.

"Мы должны расследовать этот случай, потому что именно мы пострадали от него больше всего, мы стали жертвами", - заявил Зариф, напомнив, что большинство из 167 пассажиров лайнера были гражданами Ирана либо имели семьи в этой стране.

Иранский военный, сбивший пассажирский самолет, полагал, что его радар зафиксировал ракету, которая якобы должна была ударить по Тегерану, и теперь Ирану необходимо выяснить, как это могло произойти, добавил Мохаммад Джавад Зариф.

Иран еще не начал расшифровку черных ящиков украинского "Боинга"

"Нам нужна информация из этих черных ящиков больше, чем кому-либо другому", - заявил дипломат. По его словам , Иран просил США, Францию и Канаду помочь в расшифровке бортовых самописцев, но помощи не получил. "Я не сторонник теорий заговора. Но почему они не дают нам инструментов для расшифровки черных ящиков? Содержится ли в них что-то, что, по их мнению, нам не нужно знать? Это остается вопросом", - отметил он.

В настоящий момент расшифровкой бортовых самописцев не занимается никто, поскольку у Ирана нет необходимых для этого технологий, сообщил Зариф. "Мы не притронемся к ним без присутствия всех заинтересованных сторон", - пообещал он. Глава иранского МИДа оговорил, что Тегеран готов передать черные ящики "Боинга" американским специалистам при условии, что те будут проводить расшифровку в Иране в присутствии его представителей.

Крушение украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года, всего через несколько минут после того, как он поднялся в воздух в международном аэропорту Тегерана.

В результате погибли все находившиеся на борту 176 человек, в том числе 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). 11 января власти Ирана сообщили, что сбили самолет по ошибке, "на фоне напряженной ситуации, вызванной агрессивными действиями США".

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