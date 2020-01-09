 Иран признал попадание двух ракет в украинский ″боинг″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.01.2020

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Мир

Иран признал попадание двух ракет в украинский "боинг"

В украинский "боинг" под Тегераном попали две ракеты зенитного комплекса российского производства. При этом технической возможности расшифровать черные ящики у Ирана нет.

место крушения боинга

Организация гражданской авиации Ирана признала, что самолет "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение из-за попадания в него двух ракет ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом в понедельник, 20 января, сообщает агентство Bloomberg.

Контекст

Еще до признания иранских военных в том, что украинский "Боинг" сбили именно они, в сети появился видеоролик, показывающий удар ракеты по самолету. Теперь его автор задержан. (15.01.2020)

Согласно сообщению иранской организации, "Боинг" был сбит двумя ракетами "земля-воздух" из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства, прилетевшими "с северной стороны". "Тор-М1" был принят на вооружение российской армией в 1991 году, Иран купил, по меньшей мере, 29 таких установок.

Иранская сторона признает, что черные ящики "боинга" являются одними из наиболее сложных конструкций такого рода в мире, и у Ирана нет технической возможности для их дешифровки. По данным Bloomberg, Франция и США отказались поставить Ирану оборудование для дешифровки ящиков. Их судьба по-прежнему остается неизвестной.

В воскресенье появилась информация, что Иран собирается самостоятельно заняться дешифровкой ящиков, и, таким образом, было опровергнуто сообщение об их передаче Украине.

Самолет Boeing 737 компании МАУ, совершавший рейс Тегеран - Киев, разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта. Он был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших - граждане Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету. Трагедия произошла на фоне напряженных отношений между Ираном и США, резко обострившихся из-за убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.

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