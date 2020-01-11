 Иран призвали выплатить компенсации за сбитый украинский самолет | Новости из Германии о Европе | DW | 16.01.2020

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Европа

Иран призвали выплатить компенсации за сбитый украинский самолет

Целый ряд стран, включая Канаду и Украину, призвали Иран выплатить компенсации родственникам погибших в катастрофе лайнера МАУ. Подписанты совместного заявления призвали провести независимое, прозрачное расследование.

Обломки сбитого украинского самолета

Обломки сбитого украинского самолета

Канада, Украина, Швеция, Великобритания и Афганистан настоятельно призвали Иран  выплатить денежные компенсации родственникам людей, погибших в результате крушения украинского пассажирского самолета, который был сбит иранской ракетой близ Тегерана на минувшей неделе. Этот призыв содержится в совместном заявлении, подписанном представителями пяти государств в четверг, 16 января, в Лондоне.

Контекст

Если украинский пассажирский самолет был сбит иранской ракетой, то жертвы трагедии - доказательство того, что ценой любой эскалации являются человеческие жизни, пишет Маттиас фон Хайн. (10.01.2020)

Вблизи Тегерана 8 января разбился пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Все люди, находившиеся на борту, погибли. В МАУ отвергают версию неисправности самолета. (08.01.2020)

Подписанты документа также призвали Иран обеспечить обстоятельное, независимое и прозрачное международное расследование случившегося, привлечь к нему представителей государств, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы. Граждане Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана находились на борту самолета.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера. В КСИР подчеркнули, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), летевший из Тегерана в Киев, был сбит, поскольку его ошибочно приняли за крылатую ракету. Трагедия произошла на фоне резкого обострения отношений между Ираном и США, вызванного целевым убийством Соединенными Штатами одного из генералов КСИР.

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    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Крушение украинского лайнера в Тегеране - Иран подозревают в попытке скрыть улики (10.01.2020)

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Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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