 Иран пригрозил местью в случае атак на свои территории | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Иран пригрозил местью в случае атак на свои территории

Тегеран жестко отреагировал на размещение войск США в Саудовской Аравии. "Агрессия в определенных границах может превратиться в безграничную", - заявил иранский военачальник Салами.

Глава иранской революционной гвардии Хоссейн Салами

Глава иранской революционной гвардии Хоссейн Салами

Иран после размещения американских войск в Саудовской Аравии пригрозил масштабными ответными атаками в случае нападения на свою территорию. "Будьте осторожны, агрессия в определенных границах может превратиться в безграничную", - заявил в субботу, 21 сентября, начальник Революционной гвардии Хоссейн Салами, добавив, что любой нападающий "будет уничтожен". США по запросу Эр-Рияда ввели в страну войска после нападения на саудовские нефтяные объекты. В нападениях, совершенных при помощи беспилотников, США и Саудовская Аравия обвиняют Иран. В Тегеране отрицают причастность к нападениям.

Контекст

Эр-Рияд тратит на оборону огромные суммы и обладает самым современным оружием в регионе. Однако это не спасло саудовские нефтеперерабатывающие заводы от атаки дронов. DW разбиралась, почему. (21.09.2019)

Президент США поручил министру финансов значительно усилить санкции в отношении Ирана. Трамп не назвал основания для подобного шага. Вашингтон и Эр-Рияд считают Тегеран причастным к атаке на саудовские НПЗ. (19.09.2019)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в попытке использовать последние санкции для ограничения доступа населения к лекарствам и продуктам питания. "Это опасно и недопустимо", - заявил Зариф, чьи слова приводит Reuters. Накануне, в пятницу, президент США Дональд Трамп объявил, что введет санкции в отношении Центрального банка Ирана.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, в пятницу были также совершены целенаправленные атаки на серверы в иранском сегменте интернета. Организация NetBlocks сообщила о сбоях некоторых иранских интернет-сервисов. Причина сбоев пока остается невыясненной. От хакерских атак пострадала в том числе государственная нефтяная компания NIOC.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:49

Атаки беспилотников на заводы в Саудовской Аравии привели к повышению цен на нефть

 

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном? (13.05.2019)  

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу (05.11.2018)  

Атаки беспилотников на заводы в Саудовской Аравии привели к повышению цен на нефть  

Реклама

Самые читаемые

Почему "Аэрофлоту" придется закупать суперджеты, даже если он не хочет  

Насколько на самом деле сильна Саудовская Аравия?  

Эксперты ООН предупреждают о возможном затоплении мегаполисов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно