Иран привлек США к расследованию гибели украинского "Боинга"

Иран намерен широко привлечь к расследованию крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 под Тегераном мировое сообщество, включая своего врага - США. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) - американское ведомство, расследующее и документирующее все аварии в гражданской авиации, - вечером в четверг, 9 января, было официально проинформировано Ираном об авиакатастрофе под Тегераном. Его представитель будет участвовать в проводимом Ираном расследовании причин крушения украинского самолета.

Власти в Тегеране также пригласили участвовать в расследовании американский авиаконцерн Boeing. Кроме того, МИД Ирана сообщил о намерении пригласить представителей всех стран, граждане которых погибли в результате крушения самолета утром 8 января. На борту лайнера находились 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, а также афганцы, британцы и шведы, всего - 176 человек. Все они погибли. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в расследовании авиакатастрофы под Тегераном уже участвуют 45 украинских экспертов.

Ранее поступили сообщения о том, что украинский самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. О наличии соответствующих признаков заявили премьер-министр Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон. Со своей стороны президент США Дональд Трамп высказался более сдержанно, сказав, что имеются подозрения в том, что "кто-то на той стороне, возможно, совершил ошибку". При этом Трамп не исключил и технической причины аварии.

Иран обвинил США в "психологическом манипулировании"

В Сети появилось видео возможного удара ракеты по украинскому лайнеру. На видеоролике видны летящий объект и вспышка в ночном небе. Видео было снято в пригороде Тегерана близ международного аэропорта.

Между тем Иран категорически отверг версию, согласно которой украинский Boeing был сбит иранской ракетой. В этой связи представитель правительства в Тегеране Али Рабии обвинил США в применении методов "психологической манипуляции".

Наблюдатели отмечают, что участие США в расследовании авиакатастрофы под Тегераном может стать очередным фактором в деле деэскалации конфликта между США и Ираном, резко обострившегося после целевого убийства США иранского генерала Касема Сулеймани. Только 8 января Трамп дал ясно понять, что он не желает дальнейшего обострения конфликта с Ираном.

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