Иран предостерегает Трампа от противостояния

Президент Ирана Хасан Роухани предостерегает главу США Дональда Трампа от продолжения враждебной политики против исламской республики. "Америка должна знать, что война с Ираном - мать всех войн", - заявил Роухани в воскресенье, 22 июля, сообщает агентство Isna. "Мистер Трамп, не дергайте льва за хвост. Иначе вы об этом пожалеете", - добавил иранский президент.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать нефть у страны под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Угроза ответных мер Ирана

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН. Тегеран также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив.

Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти, в частности, Бахрейн, Катар и Кувейт могут транспортировать нефть только через него, так как других выходов к морю у них нет. Через Ормузский пролив также идут танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.

Смотрите также:

Протесты в Иране: как это было Массовые проправительственные акции В ответ на протесты, вспыхнувшие в разных городах Ирана 28 декабря, руководство страны организовало проправительственные акции. 3 января гостелеканалы сообщили о том, что сотни тысяч человек вышли на демонстрации в поддержку властей. В этот же день командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране закончилось и демонстранты побеждены.

Протесты в Иране: как это было Начало протестов Массовые акции протестов в Иране начались 28 декабря в Мешхеде на северо-востоке страны, недалеко от границы с Туркменией. Этот город - родина одного из лидеров консервативного духовенства Ирана, экс-генпрокурора страны Ибрагима Раизи, соперника Хасана Роухани на президентских выборах 2017 года.

Протесты в Иране: как это было Недовольство высокими ценами и политикой властей В первый день протестов уличные акции в городе Мешхеде переросли в столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны. Протестующие выражали недовольство ростом цен и безработицей, а также внешней политикой властей, приводящей к введению санкций против Тегерана. Впоследствии демонстранты выступали против существующей в стране теократической системы.

Протесты в Иране: как это было Протесты докатились до Тегерана 29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.

Протесты в Иране: как это было Сотни задержанных В ходе уличных акциий в Тегеране уже к 30 декабря были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний". Теперь их ждет суд. В последующие дни общее число задержанных, по официальным данным, превысило 450 человек.

Протесты в Иране: как это было Более 20 погибших В ходе антиправительственных демонстраций 30 декабря в городе Доруд на западе Ирана погибли первые два демонстранта. Местные власти утверждают, что полиция была ни при чем, и у них есть "свидетельства" того, что в смерти демонстрантов виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство". За время протестов, как сообщают иранские власти, погиб 21 человек.

Протесты в Иране: как это было Блокировка Telegram и Instagram В последний день 2017 года власти Ирана заблокировали в стране приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram и мессенджер Telegram. Свое решение они объяснили тем, что это необходимо "для поддержания мира и безопасности граждан". Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

Протесты в Иране: как это было Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

Протесты в Иране: как это было Хаменеи: Организаторами протестов являются "враги Ирана" Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, заявил, что действия протестующих управляются из-за границы."В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - указал Хаменеи.

Протесты в Иране: как это было Реакция из Берлина Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Протесты в Иране: как это было Критика из Брюсселя Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

Протесты в Иране: как это было Обвинения от Трампа Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома. Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова



Политика Трампа в карикатурах Как Трамп американо-российские отношения улучшил Президент США Дональд Трамп решил пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. О возможной реакции хозяина Кремля - карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Что стало с НАТО после саммита с Трампом Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

Политика Трампа в карикатурах Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

Политика Трампа в карикатурах Трамп вносит раскол в G7 Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

Политика Трампа в карикатурах Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

Политика Трампа в карикатурах Трамп вносит раскол в G7 Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

Политика Трампа в карикатурах Минное поле Twitter-дипломатии Дональда Трампа Судьба Сирии решается через твиты Дональда Трампа. Он то призывает Россию готовиться к ракетным ударам США, то пишет, что они "могут быть скоро или совсем нескоро". Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Встреча Ким Чен Ына и Трампа: с ракетой за пазухой? Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин о "тайных" аргументах, которыми Ким Чен Ын и Дональд Трамп будут оперировать при встрече.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше? Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

Политика Трампа в карикатурах Китаю не терпится занять место сверхдержавы и потеснить США Китай догоняет США, претендует на мировое лидерство в экономике, а с приходом к власти Трампа - и в политике. Карикатурист Сергей Елкин о перераспределении ролей и "третьем лишнем". России?

Политика Трампа в карикатурах Путин и Трамп во Вьетнаме, или Саммит ограниченных возможностей Встретятся ли президенты России и США для личной беседы во Вьетнаме, стало одной из главных интриг саммита АТЭС. Карикатурист Сергей Елкин о препятствиях на пути Путина и Трампа друг к другу.

Политика Трампа в карикатурах Российский след в американской политике В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

Политика Трампа в карикатурах Война памятникам в США Снос памятников солдатам рабовладельческого Юга, павшим в гражданской войне в США, вызвал острую дискуссию не только в Соединенных Штатах. Сергей Елкин проиллюстрировал события так.

Политика Трампа в карикатурах Передышка в атомном споре между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном? Лидер КНДР готов подождать с пуском ракеты в сторону острова Гуам. Накал страстей вокруг Северной Кореи снизился? "Просто кто-то слишком много наговорил", - считает не только карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Трамп о санкциях: Это не я, это конгресс Трамп верен себе: закон о санкциях, который одобрили конгрессмены, мол, несовершенный и вообще, пусть винят себя, что отношения с Россией хуже некуда. Сергей Елкин о двуликости (двуличии?) лидера США.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп против CNN Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он "избивает" человека с логотипом CNN вместо лица. Мировые СМИ уже осудили его действия.

Политика Трампа в карикатурах Танец с саблями от Дональда Трампа Президент США Трамп в поездке по взрывоопасному региону Ближнего Востока станцевал в Саудовской Аравии танец с саблей. Карикатурист Сергей Елкин не уверен, что это хороший знак.

Политика Трампа в карикатурах Телефонный разговор Трампа и Путина: у каждого свой гаджет Президенты США и России договорились созвониться. Какие средства могут при этом использовать Путин и Трамп, предположил карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Санкции от Трампа, или "Мы это не заказывали!" США заявили, что санкции в отношении России из-за аннексии Крыма остаются в силе. Такой "подарок" от Дональда Трампа вряд ли придется по вкусу Владимиру Путину, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Что думают о Трампе в Европе Непредсказуемость политики президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство многих политиков в Европе. Карикатурист Сергей Елкин визуализировал страхи европейцев.

Политика Трампа в карикатурах "Твиттер" Трампа - не воробей Президент США Дональд Трамп то и дело постит неоднозначные заявления в своем аккаунте в Twitter. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем это может для него обернуться.

Политика Трампа в карикатурах Российские СМИ разлюбили Трампа После призыва Трампа вернуть Крым Украине американский президент перестал быть любимчиком российских СМИ и политиков. Переживет ли Трамп этот удар? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Президент Трамп и его фобии Дональд Трамп считает, что безопасности Америки угрожают нелегальные мигранты из Мексики (читай: наркоторговцы и преступники) и мусульмане (читай: террористы). Карикатурист Сергей Елкин о фобиях президента США.

Политика Трампа в карикатурах Строитель стены "Я построю великую стену - и никто не строит стены лучше меня, поверьте", - заявил Трамп еще в июне 2015 года, когда впервые упомянул о намерении сделать границу с Мексикой осязаемой. 25 января 2017 года президентский указ о стене был подписан, а двумя днями позже американский президент наложил временный запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран.

Политика Трампа в карикатурах Меж двух проблемных партнеров До избрания Трампа Вашингтон слыл надежным союзником ЕС. Но теперь Соединенные Штаты, похоже, становятся для Брюсселя не менее проблемным партнером, чем Россия при Владимире Путине. Глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт и вовсе назвал нового американского лидера одной из трех - наряду с радикальным исламом и президентом РФ - угроз, подрывающих ЕС.

Политика Трампа в карикатурах А был ли компромат? Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

Политика Трампа в карикатурах Хакерские истории О попытке российских хакеров оказать влияние на выборы в США говорили на протяжении долгих месяцев. Специалисты в этой сфере и американские спецслужбы готовили отчеты на эту тему, но Трамп настаивал, что ничего подобного не было. Лишь в январе он все же частично согласился с выводами разведчиков о том, что Москва занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в США. Автор: Илья Коваль

