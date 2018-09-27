 Иран отрицает, что близ Тегерана находится тайный ядерный склад | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.09.2018

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Мир

Иран отрицает, что близ Тегерана находится тайный ядерный склад

О том, что вблизи Тегерана находится тайный склад, где могут храниться около 15 контейнеров с оборудованием и ядерными материалами, заявил с трибуны ООН Биньямин Нетаньяху

Мохаммад Джавад Зариф

Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу, 28 сентября, опроверг утверждения Израиля, что близ Тегерана расположен секретный ядерный объект.

"Ни одно художественное шоу не отвлечет внимание от того факта, что Израиль - единственный режим в регионе с *секретной* и *необъявленной* программой разработки ядерного оружия, включая *имеющийся в наличии арсенал ядерного оружия*. Пришло время Израилю признаться и показать свою нелегальную программу ядерного оружия  международным инспекторам", написал глава иранского МИД в Twitter.

Хотя Израиль никогда официально не признавал, что обладает ядерным оружием, его считают одной из стран с полноценной стратегической ядерной триадой.

Тайный склад близ Тегерана

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О наличии у Ирана засекреченного склада с тоннами ядерного оружия и боеприпасов заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в четверг, 27 сентября, на Генеральной ассамблее ООН. По версии израильских спецслужб, речь идет об объекте, на котором могут храниться около 15 контейнеров с оборудованием и материалами общим весом около 300 тонн.

В апреле Нетаньяху заявлял, что в распоряжении израильских спецслужб находятся "полтонны материалов", включая 55 тысяч документов и 183 CD-диска из "ядерных архивов" Ирана.

Все они свидетельствуют о том, что Тегеран "беззастенчиво лгал" об отсутствии у него ядерных амбиций до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения между Исламской Республикой  и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия), утверждал премьер.

Засекреченный "проект Амад"

По версии Нетаньяху, Тегеран вел разработку ядерных вооружений в рамках засекреченного "проекта Амад". Премьер Израиля выразил готовность предоставить документы для ознакомления представителям других государств и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам политика, израильские спецслужбы уже поделились соответствующими разведданными со своими американскими коллегами.

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    Автор: Григорий Аросев


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