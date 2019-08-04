 Иран отпустит часть экипажа британского танкера Stena Impero | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.09.2019

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Мир

Иран отпустит часть экипажа британского танкера Stena Impero

Тегеран заявил о готовности освободить семерых из 23 членов экипажа британского танкера Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе в июле.

Танкер Stena Impero в Ормузском проливе, 21 июля 2019 года

Танкер Stena Impero в Ормузском проливе, 21 июля 2019 года

Тегеран намерен отпустить на свободу семь из 23 членов экипажа британского танкера Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе в июле. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави в среду, 4 сентября, в эфире одного из телеканалов страны.

Контекст

США ищут союзников для антииранской коалиции в целях защиты морских путей экспорта нефти. Кто из стран Персидского залива поддержит Вашингтон, и не приведет ли это к войне с Ираном? (12.07.2019)

По информации госсекретаря США Майкла Помпео, нефтяной танкер, покинувший Гибралтар, направляется в Тартус, хотя власти Ирана уверяли, что судно не пойдет в Сирию. (31.08.2019)

По его словам, которые приводят агентства dpa и Reuters, матросы будут освобождены в ближайшее время "по гуманитарным причинам". Речь идет о семерых членах экипажа родом из Индии, России и Латвии, которых отобрал сам капитан танкера, продолжил Мусави.

Глава шведской компании-владельца танкера Stena Bulk Эрик Ханел назвал известие о скором освобождении радостным, но отметил, что неизвестно, когда точно это произойдет. Stena Bulk "с осторожностью" ожидает официального подтверждения этой информации, продолжил Ханел.

Задержание танкеров Grace 1 и Stena Impero

В июле власти британской заморской территории Гибралтар задержали по запросу США к Великобритании танкер Grace 1, заподозрив его в перевозке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Ряд информагентств сообщили, что судно везло нефть из Ирана, что означает нарушение санкций США на экспорт иранской нефти.

Спустя две недели бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе, соединяющем Оманский и Персидский заливы, британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства.

В середине августа Grace 1 разрешили продолжить свой путь. Гибралтар отказал Вашингтону в требовании повторно задержать судно, пояснив, что европейские законы менее строгие, чем санкции США в отношении Ирана. Кроме того, КСИР, которому принадлежит танкер, по законодательству ЕС, Великобритании и Гибралтара не считается террористической организацией, как в США. В ответ суд в США выдал ордер на арест танкера.

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    Автор: Наталья Позднякова


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