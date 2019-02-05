 Иран отверг критику ЕС по ракетам и вмешательству в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.02.2019

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Мир

Иран отверг критику ЕС по ракетам и вмешательству в Сирии

Разработка ракет носит оборонный характер, а в Сирии Тегеран заинтересован в дипломатическом разрешнии конфликта, заявил МИД Ирана в ответ на обвинения со стороны Совета ЕС.

Иранская ракета наземного базирования Hoveizeh

Иранская ракета наземного базирования Hoveizeh (фото с сайта Минобороны Ирана)

Иран отверг выдвинутые Евросоюзом обвинения в опасности испытаний баллистических ракет и вмешательстве в конфликт в Сирии. Эти упреки беспочвенны и неконструктивны, говорится в заявлении МИД Ирана, которое иранское информагентство IRNA опубликовало на своем сайте во вторник, 5 февраля. Разработка ракет носит оборонный характер и не угрожает интересам Европы, указывает ведомство.

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Что касается гражданской войны в Сирии, то здесь Тегеран делает ставку на дипломатическое решение проблемы, отмечается в заявлении. Кроме того, Иран сам страдает от терактов и в свою очередь играет активную роль в борьбе с "Исламским государством" и их сторонниками, говорится далее. 

За что конкретно ЕС осудил Иран

Накануне Совет ЕС заявил, что Иран "продолжает предпринимать усилия по повышению дальности и точности своих ракет, а также по увеличению количества испытаний и оперативных запусков". ЕС отметил, что запуски и тесты баллистических ракет усугубляют недоверие и дестабилизируют регион, и призвал Тегеран прекратить их. В Европе также обвинили Иран в военной, финансовой и политической поддержке нерегулярных вооруженных сил в таких странах, как Сирия и Ливан.

Вместе с тем, ЕС подтвердил свои обязательства по сохранению подписанного в 2015 году соглашения с Ираном и раскритиковал США, вышедшие из него в 2018 году и возобновившие санкции в отношении Тегерана.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Заявление МИД Ирана на сайте информагентства IRNA

Совет ЕС осудил испытания баллистических ракет Ираном  

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