 Иран отвергает критику своей атомной программы со стороны ЕС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.11.2019

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Мир

Иран отвергает критику своей атомной программы со стороны ЕС

В Тегеране считают, что Германия, Франция и Великобритания на протяжении последних полутора лет сами не соблюдали положения атомной сделки, поэтому они не имеют никакого права для критики.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф

Тегеран категорически отверг критику со стороны Европейского Союза в том, что он нарушает положения международного соглашения по атомной программе Ирана (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД). "Мы всегда были верны соглашению… Вы тоже?", - написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф во вторник, 12 ноября.

Контекст

Германия, Франция и Великобритания грозят санкциями Ирану, который постепенно отказывается от ограничений ядерной сделки. (11.11.2019)

Замминистра иностранных дел Ирана назвал условия, при которых Тегерану придется "пересмотреть свою ядерную доктрину". (10.11.2019)

Он обвинил три страны, подписавшие СВПД, - Германию, Францию и Великобританию - в том, что на протяжении последних восемнадцати месяцев они сами не соблюдали положения соглашения. Поэтому их критика является неправомерной.

Международное ядерное соглашение - Совместный всеобъемлющий план действий - было заключено в 2015 году с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) и Германией. Однако в 2018 году США вышли из СВПД и с тех пор неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ Тегеран постепенно сокращает свои обязательства по соглашению.

11 ноября Германия, Франция и Великобритания в совместном заявлении призвали Иран вернуться к выполнению обязательств, принятых им при заключении ядерной сделки. В документе говорится, что страны ЕС могут привести в действие механизмы, которые повлекут за собой возобновление санкций против Ирана.

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    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

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