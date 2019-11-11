Иран отвергает критику своей атомной программы со стороны ЕС

Тегеран категорически отверг критику со стороны Европейского Союза в том, что он нарушает положения международного соглашения по атомной программе Ирана (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД). "Мы всегда были верны соглашению… Вы тоже?", - написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф во вторник, 12 ноября.

Он обвинил три страны, подписавшие СВПД, - Германию, Францию и Великобританию - в том, что на протяжении последних восемнадцати месяцев они сами не соблюдали положения соглашения. Поэтому их критика является неправомерной.

Международное ядерное соглашение - Совместный всеобъемлющий план действий - было заключено в 2015 году с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) и Германией. Однако в 2018 году США вышли из СВПД и с тех пор неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ Тегеран постепенно сокращает свои обязательства по соглашению.

11 ноября Германия, Франция и Великобритания в совместном заявлении призвали Иран вернуться к выполнению обязательств, принятых им при заключении ядерной сделки. В документе говорится, что страны ЕС могут привести в действие механизмы, которые повлекут за собой возобновление санкций против Ирана.

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