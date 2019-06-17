 Иран начал совместное с РФ строительство нового энергоблока АЭС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.11.2019

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Мир

Иран начал совместное с РФ строительство нового энергоблока АЭС

Второй энергоблок АЭС в Бушере - один из крупнейших проектов Москвы и Тегерана. Иран утверждает, что превысил зафиксированный в ядерной сделке порог обогащения с тем, чтобы снабжать объект.

АЭС в Бушере

АЭС в Бушере

Тегеран в воскресенье, 10 ноября, начал строительство второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) в Бушере на юго-западе Ирана. Об этом сообщил вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Исламская Республика называет данный объект в качестве одной из причин для повышения уровня обогащения урана, закрепленного в ядерной сделке с мировыми державами.

"Не мы начали нарушать обязательства", - отметил Салехи, возложив ответственность на США за неспособность придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "в качестве односторонней дорожной карты".

Мощность нового блока составит 1000 МВт, его строительство должно быть завершено к 2025 году.

Совместный проект Тегерана и Москвы

Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" - один из крупнейших российско-иранских проектов. На торжественной церемонии, в ходе которой был дан старт работам, 10 ноября присутствовал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" по операционному управлению Александр Локшин.

Контекст

Атомную электростанцию в Бушере строили более 30 лет. Ее запуск постоянно переносили. И вот АЭС впервые подключена к сети. Официальное открытие станции намечено на 12 сентября. (05.09.2011)

Россия, продавая Ирану атомные технологии и оружие, является его важным партнером. О том, что еще объединяет Москву и Тегеран, рассказали DW немецкие и российские эксперты. (05.06.2013)

Для АЭС в "Бушере" используется уран, произведенный в России. Данный процесс находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Тем не менее, Иран утверждает, что ранее начал обогащение до 4,5 процента, превысив зафиксированный в ядерной сделке показатель в 3,67 процента, в частности, для того, чтобы снабжать "Бушер".

Выполнение СВДП

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно этому документу в обмен на отказ Тегерана от создания ядерного оружия США, ЕС и Совбез ООН должны были постепенно отменить санкций против Исламской республики. В 2018 году США вышли из ядерной сделки, и с тех пор неоднократно расширяли санкции против страны. В ответ Иран постепенно сокращает свои обязательства по СВПД. 

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    Автор: Наталья Позднякова


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