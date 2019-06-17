 Иран намерен обогащать уран до более чем 3,67 процента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.07.2019

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Мир

Иран намерен обогащать уран до более чем 3,67 процента

С 7 июля власти Ирана будут самостоятельно определять необходимый им уровень обогащения урана, заявил президент страны Роухани.

Президент Ирана Хасан Роухани

Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о начале обогащения урана выше разрешенного международным соглашением уровня. "С 7 июля степень обогащения больше не будет ограничиваться 3,67 процента. Мы снимаем с себя это обязательство", - сообщил он в среду, 3 июля, на заседании кабинета министров в Тегеране.

По словам Роухани, в будущем иранские власти будут обогащать уран до того уровня, который они сочтут необходимым. Одновременно он подчеркнул, что Тегеран будет по-прежнему выполнять условия соглашения по иранской атомной программе в той же мере, что и другие участники сделки и сокращает свои обязательства лишь в ответ на аналогичные действия других сторон.

Европейцы призвали Иран вернуться к соблюдению сделки

Накануне ряд стран ЕС, включая Германию, предостерегли Иран от дальнейших нарушений ядерного соглашения. Приверженность Евросоюза пунктам договора зависит от его "полного соблюдения Ираном", говорится в совместном заявлении министров иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании, а также главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Европейцы "настойчиво призвали Иран отменить свое решение (о превышении обогащения урана. - Ред.) и воздерживаться от дальнейших действий, подрывающих ядерную сделку".

Контекст

После инцидента в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на танкеры, эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. (14.06.2019)

Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Тегеран впервые нарушил положение Международной ядерной сделки, заключенной в  2015 году, и превысил лимит хранения обогащенного урана. В начале мая 2019 года Тегеран объявил, что больше не будет соблюдать ограничения на уран и тяжелую воду, если другие участники сделки не будут следовать условиям.

Конфликт с Ираном обострился после того, как Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года.

В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

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    Автор: Наталья Позднякова


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