 Иран может изменить уровень сотрудничества с МАГАТЭ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.07.2018

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Мир

Иран может изменить уровень сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана допустил, что Тегеран может сократить сотрудничество с МАГАТЭ. Но подчеркнул, что страна не выйдет из "ядерной сделки" до тех пор, пока соблюдены ее интересы.

Президент Ирана Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани

После выхода США из соглашения по иранской ядерной программе Иран может сократить уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в среду, 4 июля, заявил президент страны Хасан Роухани после встречи с главой агентства Юкией Амано в Вене.

"Деятельность Тегерана в атомной сфере всегда носила мирный характер, но именно Иран определит уровень сотрудничества с МАГАТЭ. Ответственность за изменение масштабов этого сотрудничества будет лежать на тех, кто создал эту новую ситуацию", - приводит агентство Reuters слова Роухани.

Контекст

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Кроме того, глава государства сообщил, что Иран останется участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе до тех пор,пока будут соблюдены интересы Тегерана. В случае, если Иран не будет получать выгоды от действия этого соглашения после выхода США, власти страны могут принять "новые решения". Он подчеркнул, что "теперь участники СВПД должны предпринять встречные шаги в ответ на выход Соединенных Штатов из договора и компенсировать сложившийся в результате решения Вашингтона "дисбаланс обязательств".

Президент США Дональд Трамп 8 мая подписал меморандум о выходе США из СВПД, который был заключен с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года, в период президентства Барака Обамы. Соглашение предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. 

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Контекст

Протесты в Иране: как это было

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