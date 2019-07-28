 Иран запустил новые центрифуги для обогащения урана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2019

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Мир

Иран запустил новые центрифуги для обогащения урана

Тегеран продолжает снижать обязательства по ядерному соглашению. В понедельник иранские власти заявили о вводе в эксплуатацию еще тридцати центрифуг для обогащения урана.

Иранские центрифуги (фото из архива)

Иранские центрифуги (фото из архива)

Иран вводит дополнительно 30 современных центрифуг IR-6 для обогащения урана, о чем в понедельник, 4 ноября, заявил руководитель иранской профильной организации Али Акбар Салехи в интервью государственному телеканалу. По его словам, этот шаг демонстрирует "способности и решимость" страны. В то же время запуск центрифуг еще больше снижает соответствие Ирана обязательствам, вытекающим из международного соглашения о его ядерной программе, указывают эксперты.

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В 2018 году США вышли из ядерного соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД) с Ираном, и с тех пор неоднократно расширяли санкции против страны. В ответ Иран постепенно сокращает свои обязательства по соглашению, заключенному в 2015 году. Ядерную сделку с Ираном, помимо США, подписали Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия. В отличие от президента США Дональда Трампа, другие страны хотят придерживаться соглашения.

В частности, в начале сентября 2019 года Тегеран приостановил выполнение своих обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере, о чем заявили в МИД Ирана. Власти страны объяснили этот шаг реакцией на последствия выхода США из ядерной сделки, в том числе на восстановление санкций, а также на неспособность европейских стран, включая Великобританию, ФРГ и Францию, выполнить их обязательства. При этом Иран готов к переговорам с остальными членами сделки, подчеркивают в иранском МИДе.

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    Автор: Наталья Позднякова


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