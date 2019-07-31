 Иран задержал в Персидском заливе еще один иностранный танкер | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.08.2019

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Мир

Иран задержал в Персидском заливе еще один иностранный танкер

Задержанное Корпусом стражей исламской революции судно обвиняют в Иране в нелегальной перевозке предназначенного для арабских государств топлива, пишут СМИ.

Корабли в порту иранского города Бендер-Аббас в Персидском заливе

Корабли в порту иранского города Бендер-Аббас в Персидском заливе (фото из архива)

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер, сообщают иранские государственные СМИ в воскресенье, 4 августа. По их информации, бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остановили танкер вблизи острова Фарси на севере залива.

Сообщается, что инцидент произошел еще 31 июля недалеко от порта города Бушира. Экипаж судна обвиняют его в нелегальной перевозке 700 тысяч литров топлива, предназначенного для ряда арабских государств. Топливо конфисковано, семь членов экипажа задержаны.

Контекст

И без того опасную ситуацию в регионе Персидского залива подогревает целый ряд других региональных конфликтов. DW знакомит с важнейшими игроками на региональной политической арене. (15.06.2019)

США обвиняют Иран в атаках на танкеры в Ормузском проливе. Насколько обоснованны обвинения США? Могут ли за этим стоять другие силы? Комментарий Райнера Золлиха. (14.06.2019)

Напряженная ситуация в Персидском заливе

С тех пор, как США в 2018 году вышли из международного соглашения с Тегераном по иранской ядерной программе, обострились конфликты в регионе Персидского залива, в которых участвует ряд государств, отмечают наблюдатели. В частности, 13 июня 2019 года в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором в Вашингтоне обвинили Тегеран.

5 июля власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - задержали иранский танкер Grace 1, посчитав, что он везет нефть на завод в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели бойцы КСИР задержали в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении правил международного судоходства. 

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    Автор: Наталья Позднякова


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