Иран грозит Евросоюзу усилить обогащение урана

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф призвал Евросоюз и других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) компенсировать действие санкций, которые США ввели против Ирана. В противном случае Тегеран не исключает, что будет лишь "ограниченно" соблюдать соглашение, которое было заключено по иранской ядерной программе, заявил Зариф в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, опубликованном 14 сентября.

Европейцам следует преодолеть "пассивность" и начать действовать, призвал Зариф, отметив, что если этого не произойдет, то ответом Ирана не обязательно станет выход из СВПД. Одним из возможных вариантов, по его словам, является возможность вновь начать обогащать уран сверх разрешенного, безопасного, уровня в 3,67 процента. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - подчеркнул он.

Глава иранской дипломатии призвал ЕС применить на практике так называемый закон о защите от санкций США (Blocking Statute). Постановление было принято еще в 1996 году, на фоне американских органичительных мер против Кубы, Ирана и Ливии, однако не использовалось на практике. В начале августа 2018 года вступила в силу его актуализированная версия. Она признает недействительным на территории европейского сообщества санкционный режим Вашингтона в отношении Ирана и защищает подпадающие под штрафные меры европейские компании.

Зариф выразил надежду, что Европа не станет "подчиняться приказам США", и заявил, что прямые ирано-американские переговоры могут быть возможны только в том случае, если Вашингтон вернется к СВПД.

США возобновили отмененные санкции

Соглашение, заключенное между Ираном и шестеркой международных посредников (пятью постоянными членами СБ ООН - США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, а также Германией) в 2015 году, предусматривает ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций. В мае 2018 Вашингтон вышел из соглашения, обвинив Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия.

7 августа США возобновили санкции в отношении Ирана, приостановленные в рамках СВПД. Сначала вступили в силу штрафные меры в отношении автомобильного сектора Ирана, его торговли золотом и драгоценными металлами, а также иранской валюты риал. 5 ноября возобновится действие штрафных мер в отношении энергетического сектора Ирана. В ответ ЕС 7 августа ввел в действие обновленный механизм защиты Ирана от американских санкций Blocking Statute, который был принят в 1996 году.

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