Иран в ближайшее время освободит танкер Stena Impero

Иран в ближайшее время освободит шедший под британским флагом танкер Stena Impero, принадлежащий шведскому судоходству Stena Bulk (SB) и задержанный в июле в Ормузском проливе. Об этом исполнительный директор SB Эрик Хонелль заявил в воскресенье, 22 сентября, редакторам шведской информационной программы SVT Nyheter.

"Сегодня утром мы получили информацию о том, что Stena Impero может быть отпущен в течение нескольких часов", - сообщил он. По словам Хонелля, на этот счет уже принято "политическое решение". При этом руководитель Stena Bulk призвал журналистов проявить терпение.

В свою очередь генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур подтвердил агентству Fars, что танкер вскоре сможет выйти в международные воды из порта Бендер-Аббас на юге Ирана.

Задержан КСИР

Бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в июле задержали в Ормузском проливе, соединяющем Оманский и Персидский заливы, британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства. 5 сентября Тегеран отпустил на свободу семь из 23 членов экипажа судна "по гуманитарным соображениям".

Судовладелец отвергает доводы иранской стороны. "Исходя из имеющейся у нас информации, доказательства нарушения экипажем Stena Impero каких-либо правил судоходства в настоящее время отсутствуют", - заявила компания Stena Bulk.

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