 Иранские СМИ сообщили о казни предполагаемого агента ЦРУ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.06.2019

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Мир

Иранские СМИ сообщили о казни предполагаемого агента ЦРУ

Бывший сотрудник Минобороны Ирана казнен по приговору военного суда, признавшего его виновным в работе на ЦРУ США, пишет агентство ИРНА.

Иранские флаги на фоне здания Конгресса США

Власти в Тегеране привели в исполнение смертный приговор в отношении предполагаемого агента Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сообщили официальные иранские СМИ. Информацию о том, что бывший сотрудник центра авиации и космонавтики иранского министерства обороны Джалал Хаджи Завар казнен в тюрьме города Кередж на севере страны, первым обнародовало информационное агентство ИРНА в субботу, 22 июня.

После разоблачения Хаджи Завара иранскими спецслужбами военный суд вынес по его делу обвинительный приговор, признав его виновным в работе на ЦРУ, указывается далее в сообщении. Отмечается, что при обыске в его доме были обнаружены материалы и оборудование для слежки, а позже он дал признательные показания. Бывшая супруга Хаджи Завара была приговорена к 15 годам тюрьмы за соучастие в шпионаже.

Несколько дней назад Иран сообщил о разоблачении новой шпионской сети, связанной с ЦРУ. Ряд агентов задержаны, указала ИРНА со ссылкой на представителя местных спецслужб.

Конфликт США и Ирана обострился

После предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе 13 июня конфликт между Ираном и США обострился, и возросла угроза военной конфронтации. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В администрации США, в частности, заявили, что на корпусе одного из пострадавших кораблей обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

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Позже американские СМИ сообщили, что в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом Иран сбил американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton. В Вашингтоне заверили, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. В свою очередь, Тегеран утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" нарушения беспилотником воздушной границы страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты Дональд Трамп отменил приказ о воздушной атаке.

Началом для эскалации конфликта между Тегераном и Вашингтоном послужил отказ Ирана выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

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    Автор: Наталья Позднякова


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