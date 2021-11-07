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Ирак

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ирак".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Migrants from Somalia sit in the forest as they cross the Belarusian-Polish border in Siemianowka, Poland October 25, 2021. REUTERS/Kacper Pempel

СМИ: В Ираке закрывают почетные консульства Беларуси 07.11.2021

Причиной закрытия почетных консульств Беларуси в Багдаде и Эрбиле стал миграционный кризис на восточных границах ЕС, пишет онлайн-издание Zerkalo.io со ссылкой на почетного консула Беларуси в Эрбиле.
FILE PHOTO: Iraqi migrants talk to NGO Grupa Granica's representatives as they are surrounded by border guards and police officers after they crossed the Belarusian-Polish border during the ongoing migrant crisis, in Hajnowka, Poland October 14, 2021. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Белорусский маршрут: как мигранты из Ирака попадают через Минск в ЕС 02.11.2021

Путь, по которому нелегалов из Ирака и Сирии доставляют в Беларусь, а затем - в Польшу и Германию, полон рисков и опасностей. Расследование DW о сомнительной выдаче белорусских виз и аренде самолетов.
An Iraqi soldier stands guard at the entrance of the Nineveh base for liberation operations in Makhmur, about 280 kilometres (175 miles) north of the capital Baghdad, on February 11, 2016. The Iraqi army is deploying thousands of soldiers to a northern base in preparation for operations to retake the Islamic State (IS) group's hub of Mosul, according to officials, as IS still holds Fallujah, east of Ramadi, and Mosul, Iraq's second city that is located in the north. / AFP / SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP via Getty Images)

Ирак сообщил о задержании бывшего замглавы ИГ Сами Джасима 12.10.2021

Джасим возглавлял в ИГ ведомство, отвечавшее за финансы, когда террористической группировкой руководил Абу Бакр аль-Багдади. За поимку Джасима США обещали вознаграждение в 5 млн долларов.
A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии 11.09.2021

В 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США над Кабулом снова развевается флаг талибов. Эксперты опасаются, что Афганистан опять станет оплотом террористов, в том числе - немецких джихадистов.

FILE - In this Dec. 28, 2005 file photo, an Iraqi Airways plane sits on the tarmac at Baghdad International Airport. European and Dubai-based airlines have begun rerouting flights over Iraqi airspace as a security precaution, though Iraq says its skies are safe. (AP Photo/Khalid Mohammed, File)

Боррель в Багдаде пытается решить проблему беженцев из Ирака 07.09.2021

По данным epd, находящийся в Багдаде Жозеп Боррель призвал власти Ирака окончательно отменить рейсы в Беларусь, на которых прибывают нелегальные мигранты.
MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 24, 2021: A Belavia plane at Zhukovsky International Airport. Starting April 24, 2021, Belavia Belarusian Airlines resumes flights from Minsk to Zhukovsky International Airport in the Moscow Region. Andrei Vasilyev/TASS

Ирак вывозит из Беларуси своих граждан 11.08.2021

Спецрейсами, организованными властями Ирака, на родину вылетели более 300 иракских граждан, которые ранее прибыли в Беларусь с целью отправиться дальше в страны ЕС. Но у них ничего не вышло.
Flughafen Frankfurt Rhein-Main. Landebahn Nordwest. Ein Airbus A320-214 der irakischen Fluggesellschaft Iraqi Airways, rollt nach der Landung zu den Terminals auf dem Hauptteil des Flughafens.

Ирак готовит эвакуацию своих граждан из Беларуси 07.08.2021

Посол Ирака в Москве объявил, что 10 августа авиакомпания "Иракские авиалинии" выполнит эвакуационный рейс из Минска.
BRU92 - - VILNIUS, LITHUANIA : The frontier pictured during a visit of Belgian Minister of Interior Patrick Dewael to a custom post at the border between Lithuania and Belarus during a visit to strengthen the cooperation between the police services of the Belgium and Lithuania, Wednesday 19 November 2003. PETERxDExVOECHT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY x1447406x

Ирак приостановил полеты в Минск 07.08.2021

Управления гражданской авиации Ирака уведомило о временной отмене рейсов в Беларусь вскоре после появления в белорусских СМИ сообщений о гибели иракца на границе страны с Литвой.
POSKONYS, LITHUANIA - JUNE 21: Lithuania State Border guard Vytautas Makauskas stands on patrol near the Lithuania-Belarus border line on June 21, 2021 near Poskonys, Lithuania. The Lithuanian government has accused the President of Belarus, Alexander Lukashenko, of illegally allowing refugees from the Middle East trying to reach Europe to pass through its borders. Lithuanian foreign minister Gabrielius Landsbergis said the Belarusian leader is using migration as a weapon against the European Union, which has adopted sanctions against him and the nation. (Photo by Paulius Peleckis/Getty Images)

ЕС призывает Ирак помочь обуздать незаконную миграцию через Беларусь 29.07.2021

Чтобы воспрепятствовать незаконной миграции, Брюссель, помимо Ирака, намерен вести переговоры с главами ряда африканских стран. Европейское агентство пограничной и береговой охраны помогает странам Балтии.

Мигранты из Ирака и Центральной Африки как оружие Лукашенко против ЕС (29.07.2012) 29.07.2021

Вот уже несколько месяцев Литва борется с неожиданным притоком мигрантов из Ирака или Центральной Африки. На территорию ЕС они нелегально попадают через границу с Беларусью. В этом им, судя по всему, содействуют белорусские власти.

США выводят войска из Ирака: к чему это может привести? (27.07.2021) 27.07.2021

На встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми президент Джо Байден объявил, что военное присутствие США в стране будет прекращено к концу 2021 года. Как это повлияет на политическую стабильность в регионе, где все больший вес приобретают иранские ополченцы?

Блокировка неудобных сайтов: как Кремль готовится к выборам в Госдуму. DW Новости (27.07.2021) 27.07.2021

YouTube уведомил соратников Алексея Навального о требовании Роскомнадзора удалить контент из их личных каналов. Всего Роскомнадзор ограничил доступ почти к полусотне сайтов, которые были созданы командой находящегося в тюрьме оппозиционного политика. Параллельно пополняется и список СМИ-"иностранных агентов".

President Joe Biden, right, shakes hands with Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi, left, during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, Monday, July 26, 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке 26.07.2021

"Новая фаза" отношений Вашингтона с Багдадом по-прежнему будет включать в себя борьбу с ИГ, заявил Байден. Однако боевая миссия США в Ираке к концу года завершится.
Afghanistan, Kunduz+++Sherinagha Azizi lost his drug store in recent confilcts between Taliban and Afghan security forces in Khanabad district.

Афганистан, Ирак, Ливия. Какие ошибки совершил Запад? 11.07.2021

Афганистан - пример того, как Запад не добился своих целей и после интервенции. Среди других примеров - Ливия и Ирак. Но почему так произошло?

06/03/2021 Pope Francis meets with Iraq's top Shi'ite cleric, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, in Najaf, Iraq March 6, 2021. REUTERS Grand Ayatollah Ali al-Sistani office THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES. NO ARCHIVES

Папа римский Франциск встретился с духовным вождем шиитов в Ираке ас-Систани 06.03.2021

Аятолла ас-Систани заяавил, что у христиан в Ираке должны быть равные права с остальными. Франциск поблагодарил ас-Систани за то, что тот заступился за христиан.
Pope Francis and Iraqi President Barham Salih shake hands, at Baghdad's Presidential Palace, Iraq, Friday, March 5, 2021. Pope Francis has arrived in Iraq to urge the country's dwindling number of Christians to stay put and help rebuild the country after years of war and persecution, brushing aside the coronavirus pandemic and security concerns. (AP Photo/Andrew Medichini)

Папа римский впервые в истории посетил Ирак 05.03.2021

Глава Римско-католической церкви Франциск, находящийся с визитом в Багдаде, призвал правительство Ирака соблюдать права представителей всех религиозных групп.
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