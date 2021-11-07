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Вот уже несколько месяцев Литва борется с неожиданным притоком мигрантов из Ирака или Центральной Африки. На территорию ЕС они нелегально попадают через границу с Беларусью. В этом им, судя по всему, содействуют белорусские власти.
На встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми президент Джо Байден объявил, что военное присутствие США в стране будет прекращено к концу 2021 года. Как это повлияет на политическую стабильность в регионе, где все больший вес приобретают иранские ополченцы?
YouTube уведомил соратников Алексея Навального о требовании Роскомнадзора удалить контент из их личных каналов. Всего Роскомнадзор ограничил доступ почти к полусотне сайтов, которые были созданы командой находящегося в тюрьме оппозиционного политика. Параллельно пополняется и список СМИ-"иностранных агентов".