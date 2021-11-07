Мигранты из Ирака и Центральной Африки как оружие Лукашенко против ЕС (29.07.2012)

Вот уже несколько месяцев Литва борется с неожиданным притоком мигрантов из Ирака или Центральной Африки. На территорию ЕС они нелегально попадают через границу с Беларусью. В этом им, судя по всему, содействуют белорусские власти.