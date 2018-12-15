 Ирак призвал беженцев возвращаться из Германии на родину | Новости из Германии о Германии | DW | 17.12.2018

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Германия

Ирак призвал беженцев возвращаться из Германии на родину

На данный момент Ирак является "безопасной страной", заявил глава МИД Мухаммед аль-Хаким после встречи с германским коллегой.

Беженцы в одной из школ Бонна

Беженцы в одной из школ Бонна

Спустя год после победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) правительство Ирака призвало ранее покинувших страну и проживающих в ФРГ соотечественников возвращаться на родину. "Мы надеемся, что эти граждане добровольно вернутся в Ирак", - заявил глава МИД этой страны Мухаммед аль-Хаким после встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Масом (Heiko Maas) в понедельник, 17 декабря, в Багдаде.

Контекст

При этом он назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в Ираке "превосходной" и "стабильной". "Ирак является безопасной страной", - подчеркнул аль-Хаким. Он также отметил, что в соседней Сирии "по-прежнему есть вещи, которые являются поводом для беспокойства".

245 тысяч иракских беженцев в Германии

По официальным данным ФРГ, на конец сентября 2018 года в стране зарегистрированы около 245 тысяч иракских беженцев.

В декабре 2017 года тогдашний иракский премьер Хейдар аль-Абади объявил об окончании войны против террористов-суннитов из ИГ, которые захватили крупные части территории Ирака в 2014 году, и о военной победе над террористической группировкой. Вместе с тем на севере страны в районе Мосула до сих пор активны ячейки ИГ.

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    Автор: Ирина Филатова


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