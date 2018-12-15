Ирак призвал беженцев возвращаться из Германии на родину

Спустя год после победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) правительство Ирака призвало ранее покинувших страну и проживающих в ФРГ соотечественников возвращаться на родину. "Мы надеемся, что эти граждане добровольно вернутся в Ирак", - заявил глава МИД этой страны Мухаммед аль-Хаким после встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Масом (Heiko Maas) в понедельник, 17 декабря, в Багдаде.
При этом он назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в Ираке "превосходной" и "стабильной". "Ирак является безопасной страной", - подчеркнул аль-Хаким. Он также отметил, что в соседней Сирии "по-прежнему есть вещи, которые являются поводом для беспокойства".
245 тысяч иракских беженцев в Германии
По официальным данным ФРГ, на конец сентября 2018 года в стране зарегистрированы около 245 тысяч иракских беженцев.
В декабре 2017 года тогдашний иракский премьер Хейдар аль-Абади объявил об окончании войны против террористов-суннитов из ИГ, которые захватили крупные части территории Ирака в 2014 году, и о военной победе над террористической группировкой. Вместе с тем на севере страны в районе Мосула до сих пор активны ячейки ИГ.
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Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается
Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.
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Инфографика: Беженцы в Германии
Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев
В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.
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Инфографика: Беженцы в Германии
Образование и работа - условие успешной интерграции
Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.
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Инфографика: Беженцы в Германии
На родину по собственному желанию
Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.
Автор: Ирина Филатова