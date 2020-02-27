"Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.
Смотрите также:
Для успешной борьбы с коронавирусом властям Германии надо координировать работу тысяч учреждений разного уровня. Поместить на карантин целые города в ФРГ сложнее, чем в Китае. (27.02.2020)
Причин паниковать из-за возможной пандемии COVID-19 нет. Однако, на всякий случай, надо знать, что делать в случае негативного развития ситуации. (26.02.2020)
В Китае опубликованы результаты крупнейшей научной работы о коронавирусе с начала вспышки заболевания. Кто в основном становится жертвами COVID-19, и почему к новым цифрам нужно относиться с осторожностью? (19.02.2020)
Милан, экономическая столица Италии, словно впал в зимнюю спячку. Из-за коронавируса люди боятся появляться на улицах. Многим эти меры предосторожности кажутся излишними. Репортаж DW. (26.02.2020)
Интернет полон различной информации о том, как защитить себя от нового опасного коронавируса. DW решила проверить, насколько соответствуют реальности самые распространенные слухи. (11.02.2020)