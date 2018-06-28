 Инфографика: В каких странах Евросоюза мигранты просят убежище | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.06.2018

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Европа

Инфографика: В каких странах Евросоюза мигранты просят убежище

За три года число ходатайств о предоставления убежища в Германии, Австрии, Венгрии и Швеции упало, а в Греции, Италии и на Кипре - выросло. Данные по всему Евросоюзу - у DW.

Зал ожидания на подачу запросов на предосталвление убежища

Инфографика о числе запросов на предоставление убежища в странах ЕС

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    Автор: Ирина Филатова


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