Инфографика: В каких странах Евросоюза мигранты просят убежище

Инфографика: Беженцы в Германии

Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.