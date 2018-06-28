Инфографика: В каких странах Евросоюза мигранты просят убежище

За три года число ходатайств о предоставления убежища в Германии, Австрии, Венгрии и Швеции упало, а в Греции, Италии и на Кипре - выросло. Данные по всему Евросоюзу - у DW.
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