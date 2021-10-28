Инфляция в Германии

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Инфляция - это повышение общего уровня цен на товары и услуги.
Наиболее распространенным методом измерения инфляции является ее расчет на основе индекса потребительских цен на товары и услуги.
По предварительным данным статистического ведомства ФРГ, в октябре показатель инфляции составит 4,5 процента, это самый высокий уровень с августа 1993 года.
В 2021 году ВВП Германии вырастет на 2,6% вместо ожидаемых 3,5%, сообщил министр экономики Альтмайер, указав на задержки в поставках и рост цен на энергоносители. Берлин ждет инфляции в 3 процента.
Рост инфляции в течение нескольких месяцев подпитывается высокими ценами на энергоносители. Кроме того, свою роль сыграла отмена временного снижения ставки налога на добавленную стоимость.
Резкий рост цен в еврозоне - временное явление. Нет оснований полагать, что инфляция будет выше, чем ожидалось, полагает глава ЕЦБ Кристин Лагард. Однако банки Германии ожидают роста инфляции.
В текущем году ВВП ФРГ возрастет на 2,1 процента, а в 2022 году этот показатель составит 4,9 процента, это позволит к концу будущего года вернуться на докризисный уровень, считают эксперты.
Рост ВВП стран еврозоны составил по втором квартале 2021 года два процента. Самыми быстрыми темпами росли экономики Португалии и Австрии, медленнее всего - Литвы и Чехии.
Какие товары дорожают быстрее всего и почему? Что связано с мировым рынком, а что - с национальной спецификой? Как действуют центробанки? DW провела сравнительный анализ.
В мае годовая инфляция в ФРГ достигла 2,5 процента - пика с сентября 2011 года. Аренда жилья подорожала на 1,4 процента, продукты - на 2,2 процента, а моторное топливо выросло в цене на четверть.
Растительное масло дорожает сейчас на мировом рынке и в России, но в ФРГ оно дешевеет. За год цены на продукты питания в немецких магазинах выросли в среднем на 1,4%.
Снижению инфляции способствовал обвал цен на энергоносители. В апреле темпы удорожания снизились с 1,4 до 0,9 процента.
Высокие цены на энергоносители и продукты питания, а также растущая стоимость аренды жилья послужили локомотивом инфляции, которая в 2017 году достигла уровня в 1,8 процента.
Крупнейшая экономика Европы выросла во 2-м квартале на 2,1 процента. Эксперты заговорили об угрозе перегрева. Развитие стран еврозоны постепенно синхронизируется.
По сравнению с сентябрем 2014 года рост потребительских цен составил 0,0 процента. Главная причина нулевой инфляции - дешевые энергоносители.
В 2014 году инфляция в Германии опустилась до самого низкого уровня за пять лет. В декабре она снизилась до 0,2 процента, а в годовом выражении составила 0,9 процента.
Инфляция в Германии снизилась, сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ. Однако потребительские цены на отдельные товары и услуги заметно выросли.
В Германии, пережившей гиперинфляцию и валютную реформу, считают обесценивание денег самым большим экономическим злом. Но не ясно, что в данный момент более опасно: инфляционные тенденции или возможный распад еврозоны?
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