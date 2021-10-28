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Инфляция в Германии

Инфляция - это повышение общего уровня цен на товары и услуги.

Наиболее распространенным методом измерения инфляции является ее расчет на основе индекса потребительских цен на товары и услуги.

ARCHIV - 15.02.2017, Nordrhein-Westfalen, Pulheim: Strommasten stehen vor einem Braunkohlekraftwerk. Die Inflation in Deutschland hat den zweiten Monat in Folge mehr als zwei Prozent betragen. Verantwortlich waren vor allem die stark gestiegenen Energiepreise. (zu dpa «Inflation im Juni erneut über zwei Prozent» vom 12.07.2018) Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Инфляция в Германии возросла до показателя 28-летней давности 28.10.2021

По предварительным данным статистического ведомства ФРГ, в октябре показатель инфляции составит 4,5 процента, это самый высокий уровень с августа 1993 года.
HHLA Logistics Container Terminal Tollerort am Hamburger Hafen / Waltershofer Hafen in Hamburg, 12.08.2012, Luftbild, Deutschland, Hamburg | , container ships at berth HHLA Logistics Container Terminal Tollerort and Walter Hofer Euro Gate Container Terminal in the Port of Hamburg, 12.08.2012, aerial view, Germany, Hamburg

Правительство ФРГ понизило прогноз роста экономики на 2021 год 27.10.2021

В 2021 году ВВП Германии вырастет на 2,6% вместо ожидаемых 3,5%, сообщил министр экономики Альтмайер, указав на задержки в поставках и рост цен на энергоносители. Берлин ждет инфляции в 3 процента.
DEUTSCHLAND, Bonn, 21.01.2011 Käuferin mit vollgepacktem Einkaufswagen und einer Eierpalette an einem Regal mit glutenfreien Waren. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Инфляция в Германии превысила отметку в 4 процента 30.09.2021

Рост инфляции в течение нескольких месяцев подпитывается высокими ценами на энергоносители. Кроме того, свою роль сыграла отмена временного снижения ставки налога на добавленную стоимость.
Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, spricht auf der Pressekonferenz der Bank in Frankfurt am Main.

Глава ЕЦБ не видит риска роста инфляции в еврозоне 27.09.2021

Резкий рост цен в еврозоне - временное явление. Нет оснований полагать, что инфляция будет выше, чем ожидалось, полагает глава ЕЦБ Кристин Лагард. Однако банки Германии ожидают роста инфляции.
HAMBURG, GERMANY - APRIL 24: This aerial view shows hundreds of containers stored at the EUROKAI KGaA container terminal at the Hamburg harbour on April 24, 2010 in Hamburg, Germany. German business confidence rose more than economists forecast to a two-year high in April as the global economic recovery boosted export demand and warmer weather allowed workers back onto construction sites. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

Институт DIW понизил экономический прогноз для Германии на 2021 год 16.09.2021

В текущем году ВВП ФРГ возрастет на 2,1 процента, а в 2022 году этот показатель составит 4,9 процента, это позволит к концу будущего года вернуться на докризисный уровень, считают эксперты.

ARCHIV - 04.12.2018, Sachsen, Dresden: ILLUSTRATION - Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. (Zu dpa Börsenflaute nagt am Geldvermögen der Menschen) Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Экономика еврозоны заметно выросла с начала 2021 года 30.07.2021

Рост ВВП стран еврозоны составил по втором квартале 2021 года два процента. Самыми быстрыми темпами росли экономики Португалии и Австрии, медленнее всего - Литвы и Чехии.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Einkaufswagen mit Lebensmitteln wird am 04.05.2011 durch einen Supermarkt in Hannover geschoben (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Nach der Stagnation im Vormonat haben die Verbraucherpreise im Oktober 2015 voraussichtlich wieder etwas angezogen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Инфляция в Германии и России: в чем различия роста цен в ФРГ и РФ? 16.07.2021

Какие товары дорожают быстрее всего и почему? Что связано с мировым рынком, а что - с национальной спецификой? Как действуют центробанки? DW провела сравнительный анализ.

ILLUSTRATION: Viele Eurobanknoten stecken in einer Geldbörse (gestellte Aufnahme). Die Europäische Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht am 17.03.2021 Kennzahlen zur Inflation im Euroraum.

Годовая инфляция в Германии достигла максимума за 10 лет 15.06.2021

В мае годовая инфляция в ФРГ достигла 2,5 процента - пика с сентября 2011 года. Аренда жилья подорожала на 1,4 процента, продукты - на 2,2 процента, а моторное топливо выросло в цене на четверть.
ARCHIV - 04.12.2018, Sachsen, Dresden: ILLUSTRATION - Eine Frau hält eine Geldbörse mit zahlreichen Banknoten in der Hand. Das real verfügbare Einkommen der Deutschen ist seit Anfang der Neunzigerjahre einer Untersuchung zufolge im Schnitt um fast ein Fünftel gestiegen. Am stärksten profitierten davon die Top-Verdiener, wohingegen Menschen mit sehr geringen Einkommen inzwischen sogar real schlechter verdienen als vor fast 30 Jahren. Das geht aus einer am 07.05.2019 veröffentlichten Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervor. Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Инфляция в Германии ушла в минус. Почему и на что упали цены 12.12.2020

Растительное масло дорожает сейчас на мировом рынке и в России, но в ФРГ оно дешевеет. За год цены на продукты питания в немецких магазинах выросли в среднем на 1,4%.

ARCHIV - An einer Supermarktkasse in einem Lebensmittelmarkt in Straubing (Bayern) wird am 16.01.2015 kassiert. Foto: Armin Weigel/dpa (zu dpa Bundesbank: Verbraucher in Deutschland zahlen weiterhin vor allem bar vom 19.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В ФРГ зафиксирована рекордно низкая инфляция с 2016 года 14.05.2020

Снижению инфляции способствовал обвал цен на энергоносители. В апреле темпы удорожания снизились с 1,4 до 0,9 процента.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Einkaufswagen mit Lebensmitteln wird am 04.05.2011 durch einen Supermarkt in Hannover geschoben (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Nach der Stagnation im Vormonat haben die Verbraucherpreise im Oktober 2015 voraussichtlich wieder etwas angezogen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Инфляция в Германии достигла наивысшего уровня с 2012 года 16.01.2018

Высокие цены на энергоносители и продукты питания, а также растущая стоимость аренды жилья послужили локомотивом инфляции, которая в 2017 году достигла уровня в 1,8 процента.

ARCHIV - Kunden laufen am 31.03.2011 durch ein Einkaufszentrum. Foto: Robert Schlesinger/dpa (zu dpa: Bundesbank: Verbraucher halten deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs vom 26.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/R. Schlesinger

Немецкие потребители разогрели рост ВВП Германии 15.08.2017

Крупнейшая экономика Европы выросла во 2-м квартале на 2,1 процента. Эксперты заговорили об угрозе перегрева. Развитие стран еврозоны постепенно синхронизируется.
ARCHIV - Eine Frau läuft am 01.09.2014 mit einem Einkaufsbeutel in den deutschen Nationalfarben auf einem Fußweg in Potsdam (Brandenburg) entlang. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (zu dpa Inflation verharrt auf niedrigstem Stand seit mehr als vier Jahren vom 14.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Инфляция в Германии достигла нулевого уровня 13.10.2015

По сравнению с сентябрем 2014 года рост потребительских цен составил 0,0 процента. Главная причина нулевой инфляции - дешевые энергоносители.
Bildergalerie Wie sparen die Deutschen? Frau mit rotem Einkaufskorb im Supermarkt. Peter Atkins - Fotolia

Инфляция в ФРГ упала до самого низкого уровня с 2009 года 16.01.2015

В 2014 году инфляция в Германии опустилась до самого низкого уровня за пять лет. В декабре она снизилась до 0,2 процента, а в годовом выражении составила 0,9 процента.
Euro-Münzen mit Bundesadler liegen am Freitag (05.03.2010) in Köln auf dem Tisch. Der Haushaltsausschuss des Bundestages beschloss am frühen Freitagmorgen in Berlin mit den Stimmen von Union und FDP den Bundeshaushalt für 2010. Danach ist für dieses Jahr eine Neuverschuldung von 80,2 Milliarden Euro vorgesehen. Die Gesamtausgaben des Bundes liegen nun bei 319,5 Milliarden Euro. Foto: Oliver Berg dpa/lnw (zu dpa 0051)

Снижение инфляции в Германии свидетельствует о стабильности евро 20.02.2013

Инфляция в Германии снизилась, сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ. Однако потребительские цены на отдельные товары и услуги заметно выросли.
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Страх немцев перед инфляцией разделяют не все эксперты 08.12.2011

В Германии, пережившей гиперинфляцию и валютную реформу, считают обесценивание денег самым большим экономическим злом. Но не ясно, что в данный момент более опасно: инфляционные тенденции или возможный распад еврозоны?
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