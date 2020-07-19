"Интерфакс": Марселек не пересекал границу РФ в пунктах пропуска

Бывший топ-менеджер обанкротившейся немецкой компании Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek), которого в Германии подозревают в хищении 2 млрд евро, не пересекал государственную границу России в пунктах пропуска. Об этом пишет в понедельник, 20 июля, агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в российских властных структурах.

"Государственную границу России в международном пункте пропуска он (Ян Марсалек. - Ред.) не пересекал", - цитирует агентство своего собеседника.

По заявлению источника, российские власти Марсалека не преследуют, уголовные дела в его отношении в России не возбуждались, в российских базах розыска он не числится, запроса о его выдачи официально никто не получал. При этом источник, по его словам, не располагает информацией о местонахождении Марсалека.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Кремль не располагает информацией о том, что Марсалек якобы находится в РФ.

Handelsblatt: Марсалек находится в России

19 июля немецкая газета Handelsblatt сообщила, ссылаясь на источники в деловых, судебных и дипломатических кругах, что Марсалек находится к западу от Москвы под наблюдением сотрудников службы внешней разведки России - Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ).

По данным издания, до этого Марсалек якобы перевел в Россию крупную денежную сумму в виде биткоинов из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции.

В свою очередь журнал Der Spiegel сообщил 17 июля, что, по данным совместного расследования издания с российским порталом The Insider и журналистским сайтом Bellingcat, Марсалек может находиться в Беларуси, куда он прибыл из Таллина на борту частного самолета Embraer Legacy 650.

Скандал в компании Wirecard

В июне компания Wirecard после аудита признала, что записала в актив 1,9 млрд евро с несуществующих банковских счетов. После этого курс акций компании на бирже рухнул, а сама она объявила о банкротстве.

В конце июня мошенническими операциями компании Wirecard, годами подделывавшей отчетность, заинтересовались следователи в Германии и других странах. На многолетнего руководителя фирмы, австрийца Маркуса Брауна, завели дело. Впоследствии его арестовали, но позже выпустили под залог. В свою очередь член совета директоров Wirecard Ян Марсалек, считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, бесследно скрылся.

Смотрите также:

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Крупнейший "слив" в истории Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Математика от Mossack Fonseca Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Большое имя на рынке офшоров Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Президенты, короли, премьер-министры… Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке … и их ближайшие родственники Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Виолончель в кустах Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Обещал, но не продал Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Не только политики Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке Ушел в отставку… временно Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время. Автор: Ирина Филатова

