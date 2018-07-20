 ″Интерфакс″: Идея референдума в Донбассе не предполагает ″крымского сценария″ | Новости из Германии об Украине | DW | 20.07.2018

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Украина

"Интерфакс": Идея референдума в Донбассе не предполагает "крымского сценария"

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе, сообщает Bloomberg. На голосование, по данным "Интерфакса", предлагается вынести вопрос об автономии территорий в составе Украины.

Указатель на Донецк

Предложение провести референдум в Донбассе не предполагает "крымского сценария", сообщает в пятницу, 20 июля, агентство "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

Контекст

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Путин пообещал продлить контракт с Украиной о транзите газа в Европу. На условиях, которые практически обесценивают сделанное им обещание, считает обозреватель немецкой газеты FAZ. (18.07.2018)

По его словам, речь идет о том, чтобы жители "законным способом могли высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины". С лидерами самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" представители РФ эту идею не обсуждали.

"Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского) процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права", - приводит агентство слова своего собеседника.

Провести референдум в Донбассе президент РФ Владимир Путин предложил главе США Дональду Трампу на закрытом совещании в Хельсинки 16 июля, сообщило Bloomberg. Трамп, по данным агентства, попросил дать ему время на размышления.

Россия аннексировала Крым в 2014 году после проведения референдума, легитимность голосования не признали ни Украина, ни большинство стран мира, в том числе США.

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