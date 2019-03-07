 Интерпол сообщил о разгроме крупной сети педофилов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.05.2019

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Мир

Интерпол сообщил о разгроме крупной сети педофилов

Форум педофилов действовал в теневом сегменте интернета даркнет. Самой младшей жертве было всего лишь 15 месяцев.

Мальчик защищается от насилия

Интерпол сообщил о разгроме сети педофилов, действовавшей в теневом сегменте интернета - даркнет. В Таиланде, США и Австралии арестованы 9 человек, некоторые из них уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, сообщило международное полицейское ведомство со штаб-квартирой во французском Лионе в четверг, 23 мая.

Самой младшей жертве преступников было всего лишь 15 месяцев. 50 детей спасены. Всего сексуальному насилию подверглись, судя по всему, более ста детей, следователи устанавливают их личности. Детские порно выкладывались в даркнете на сайте, у которого было почти 63 тысяч подписчиков. 

Длительные сроки лишения свободы

В Таиланде власти арестовали главного администратора веб-сайта. За сексуальное насилие в отношении 11 детей он был приговорен к 146 годам тюремного заключения. В числе жертв преступника был и его собственный племянник. Злоумышленник заманивал детей в свой дом, предлагая им еду, бесплатный интернет и игру в футбол.

Контекст

Ежедневно жертвами сексуального насилия становятся 40 детей. DW - о том, как одни немецкие специалисты учат мальчиков и девочек давать отпор насильникам, а другие - пытаются лечить педофилов. (30.04.2018)

За 2017 год белорусское МВД зарегистрировало 581 преступление, связанное с педофилией. Это на 85% больше чем годом ранее. В чем причины роста и что нужно для их устранения, выясняла DW. (17.01.2018)

В Австралии арестован его подельник, который фигурирует на многочисленных фото и видео. Он подверг сексуальному насилию 15-месячного ребенка и был приговорен к 40 годам лишения свободы. Это самое суровое наказание, когда-либо вынесенное педофилу в Австралии.

Генеральный секретарь Интерпола в Германии Юрген Шток (Jürgen Stock) назвал разгром сети педофилов "мощным сигналом" операторам веб-сайтов, распространяющих детские порно. "Мы видим вас, и вы будете привлечены к ответу", - заявил он. Операция Интерпола продолжалась более двух лет. Аналогичные следственные действия проводятся еще в 60 странах. Ожидаются новые аресты.

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    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

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  • Как выглядят немецкие тюрьмы

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    Автор: Ефим Шуман


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