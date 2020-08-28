Интервью Путина телеканалу "Россия": сказки в телеэфире

Чем похожи отравления Навального и Скрипаля? Версия эксперта Bellingcat

Отравление Алексея Навального похоже на покушения на Эмилиана Гебрева и Сергея Скрипаля, в которых заподозрены российские спецслужбы, считает эксперт Bellingcat Христо Грозев. В интервью DW он пояснил, почему.