Интервью Путина телеканалу "Россия": сказки в телеэфире

В интервью "России-1" Владимир Путин не сказал ни слова об отравлении Навального. Карикатурист Сергей Елкин о том, насколько далеким от реальности было выступление президента РФ.
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