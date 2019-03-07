Институт IHW: Надо развивать города и махнуть рукой на сельскую местность

Низкая производительность труда. Большой разрыв между городом и деревней. Отток населения. Нехватка квалифицированных кадров. Малоэффективные субсидии. Отсутствие инноваций...

Нет, речь не о России и ее регионах, а о Германии. Точнее, о Восточной Германии, бывшей ГДР. В этом году исполняется 30 лет со дня падения Берлинской стены, однако новые, восточные федеральные земли по производительности труда и в целом по уровню экономического развития все еще отстают от западных: по-прежнему сказываются, как и в РФ, последствия социализма с его централизованной плановой экономикой.

Производительность труда - приоритет для ФРГ и России

Что же нужно сделать, чтобы наконец-то подтянуть отстающие регионы на востоке ФРГ? Этим вопросом задались ученые Института экономических исследований (IWH) в восточногерманском городе Галле - и сформулировали десять рекомендаций федеральным и региональным властям. Они содержаться в опубликованном 4 марта докладе "Объединенная страна: Три десятилетия после падения стены".

Титульный лист исследования IWH

Предложенные меры представляют интерес и для регионов России, ведь многие из них испытывают схожие проблемы, что и бывшая ГДР, причем зачастую в куда более острой форме.

Речь, например, о различных областях Центральной России, о республиках Северного Кавказа, о целом ряде сибирских и дальневосточных субъектов федерации.

В центре внимания доклада немецких ученых - производительность труда. Этому же критерию, напомним, придает ключевое значение и российский президент. В феврале в послании Федеральному собранию первым из четырех приоритетов российской экономической политики Владимир Путин назвал именно "опережающий темп роста производительности труда".

82 процента от уровня Западной Германии

Авторы доклада указывают, что в 1991-м, в первый полный год существования объединенной Германии, производительность труда (выработка ВВП на одного занятого) составляла на территории бывшей ГДР, включая Берлин, в среднем 45% от западногерманского уровня. К 2017 году этот показатель вырос до 82% . Тем не менее, подчеркивают ученые, ни одна новая федеральная земля по сей день не смогла догнать землю Саар, а это по уровню производительности труда наиболее отставший регион Западной Германии.

1970 год: производство микролитражек "Трабант", ставших одним из символов ГДР

Напрашивается малоутешительный вывод: даже богатой ФРГ, несмотря на многолетние многомиллиардные трансферты и привлечение многочисленных отечественных и иностранных инвестиций, за три десятилетия так и не удалось дотянуть до минимального западного уровня бывшую социалистическую страну. Причем страну не очень большую: в ГДР на территории, по размерам сопоставимой с Волгоградской областью, проживали 17 миллионов человек.

Впрочем, ничего нового в констатации всех этих фактов нет. Так, осенью 2018 года швейцарский аналитический институт Prognos AG опубликовал исследование, в котором доказывает, что восточногерманская экономика не только не смогла догнать западногерманскую, но в последнее время даже вновь начала отставать от нее.

Вариант концепции "территорий опережающего развития"

Новизна доклада института IWH состоит в радикальных предложениях его авторов. Их ключевую рекомендацию можно, несколько заострив, свести к жесткой формуле: на востоке Германии следует целенаправленно развивать города и фактически махнуть рукой на сельскую местность.

В самом тексте, естественно, используются более дипломатичные и научные выражения: "Политикам и общественности следует признать, что именно восточногерманские города способны двигать вперед экономическую конвергенцию Восточной Германии".

Один из удачных примеров реиндустриализации Восточной Германии: завод Porsche в Лейпциге

Это - призыв к кардинальной смене региональной политики, проводившейся после воссоединения Германии. Если раньше субсидии направлялись на социально-экономическое развитие восточных земель в целом, то теперь следует прицельно поддерживать города на Востоке, а они уже со временем подтянут за собой и село, считают ученые IWH. В определенной мере их предложение напоминает российскую концепцию "территорий опережающего развития" (ТОР).

Так, авторы доклада указывают, что с 1991-го по 2017-й год восточногерманские предприятия получили субсидии в размере примерно 42 миллиардов евро, однако непропорционально большая часть этих средств пошла на поддержку предприятий в малонаселенной сельской местности.

Надо тщательно взвешивать инвестиции в инфраструктуру

Такой подход представляется ученым устаревшим в условиях, когда население, особенно на селе, сокращается, причем на Востоке намного быстрее, чем на Западе, а при этом во всей стране все больше обостряется дефицит квалифицированных кадров. Так что субсидировать следует в наши дни не столько создание или сохранение рабочих мест, сколько повышение производительности труда, убеждены авторы доклада.

Опустевшая деревня близ Грайфсвальда в земле Мекленбург-Передняя Померания

Другая рекомендация касается инвестиций в инфраструктуру. Ученые IHW советуют местным властям постоянно помнить о том, что восточногерманские сельские районы с 1999 года неуклонно теряют жителей из-за оттока населения. Поэтому вложения в инфраструктурные проекты (это может быть строительство автомобильных дорог, запуск маршрутов электричек, прокладка высокоскоростного интернета) следует тщательно взвешивать с учетом развития демографической ситуации.

Ведь в других местах развитие инфраструктуры может отстать от темпов роста населения, пишут ученые, явно намекая на крупные города. В докладе отмечается удивительный факт: по уровню производительности труда восточные сельские районы меньше отстают от западных деревень, чем города на Востоке от крупных населенных пунктов на Западе.

Одна из причин: после разорения неконкурентоспособных бывших социалистических комбинатов в восточных землях осталось слишком мало больших промышленных предприятий, необходимых для успеха экономики. Сегодня у 464 фирм из 500 крупнейших немецких компаний штаб-квартиры и головные заводы находятся на Западе.

НИОКР на Востоке пока обеспечивает не бизнес, а государство

Другая причина: экономика на территории бывшей ГДР по-прежнему недостаточно инновационная. Западногерманские предприятия тратят в 11 раз больше средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), чем восточногерманские.

Здание факультета информатики Технического университета Дрездена

Эту нездоровую диспропорцию частично сглаживают государственные учебные заведения и научные центры в новых землях, которые тратят на прикладные разработки куда больше, чем бизнес. Ученые IWH рекомендуют властям активно содействовать созданию стартапов на базе восточногерманских университетов или лабораторий.

Но для этого нужна квалифицированная рабочая сила, а ее дефицит все больше нарастает во всей ФРГ. Поэтому авторы доклада призывают политиков, в частности, увеличить капиталовложения в дошкольное и школьное образование. Но без усиленного притока иностранных специалистов, в первую очередь из стран ЕС, проблему нехватки кадров все равно не решить.

Без квалифицированных иностранцев не обойтись

Однако высококвалифицированные иностранцы не поедут в сельскую местность бывшей ГДР, тем более, если будут сталкиваться с довольно распространенной там ксенофобией. И даже большие города на Востоке их особо не привлекают, поскольку трудовые мигранты предпочитают селится там, где уже имеются многочисленные представители их диаспоры.

"С этой точки зрения Восточная Германия, за исключением Берлина, попала, похоже, в замкнутый круг", - констатируют авторы доклада и настоятельно советуют властям повысить привлекательность восточной части страны, точнее говоря - ее крупных городов, для иностранных специалистов.

Восточногерманские региональные политики довольно быстро ознакомились с докладом института IWH - и весьма резко отвергли ключевой совет его авторов. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) заявила, что считает неправильными выводы ученых относительно сельской местности: "На нее нельзя махнуть рукой!". Инновационными и приятными для жизни будущих поколений вполне могут быть и города, и села, подчеркнул премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). Аналогично высказались лидеры других восточных земель.

Ничего неожиданного в такой реакции нет: в трех восточногерманских землях нынешней осенью пройдут региональные выборы, и местные политики просто не могут публично согласиться с очень горькой для многих своих избирателей правдой: преодоление последствий социализма оказалось куда более сложным делом, чем долго казалось, а потому прежнюю региональную политику волей-неволей придется менять или хотя бы существенно корректировать.

Именно с этой точки зрения выводы ученых из восточногерманского города Галле представляют интерес и для других стран, долго строивших социализм. В том числе и России.

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