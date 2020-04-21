Институт имени Роберта Коха призывает не ослаблять карантин в Германии

Несмотря на первые ослабления карантина в Германии, вирусологи призывают помнить, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 остается серьезной. "Конца эпидемии пока не видно, показатели могут вновь возрасти. Вирус никуда не исчез", - заявил вице-президент Института имени Роберта Коха (RKI) Ларс Шаде (Lars Schaade).

В Германии удалось достичь хороших показателей по сдерживанию эпидемии, но они должны оставаться на уровне, позволяющем избежать перегрузок в системе здравоохранения, подчеркнул далее ученый. Он призвал избежать появления большого числа новых заражений до тех пор, пока не удастся разработать вакцину.

По словам Шаде, отмена ограничений на контакты теоретически возможна, если перестанут выявляться новые случаи коронавируса. В то же время следует быть готовыми к повторному введению локдауна, если ситуация вновь изменится, указал он. Поэтому нынешняя постепенная отмена карантинных мер является "разумным компромиссом", полагает вирусолог.

Ослабление карантина в ФРГ

Накануне в Германии началось поэтапное ослабление карантинных мер. В частности, открылись магазины с торговой площадью до 800 кв. метров. Ограничение по площади не распространяется на книжные магазины, а также центры продаж велосипедов и автомобилей. Кроме того, в ряде земель решено вернуть в школы учеников выпускных классов для подготовки и сдачи экзаменов, а также возобновить занятия в четвертых - выпускных - классах начальных школ.

Одновременно в ФРГ вновь слегка увеличился показатель заражаемости коронавирусом. Институт имени Роберта Коха сообщил, что базовое репродуктивное число R0 20 апреля выросло с 0,8 (показатель 18 апреля) до 0,9, что означает, что десять инфицированных заражают девять других человек. Как RKI, так и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) неоднократно подчеркивали, что показатель необходимо удерживать на уровне ниже 1,0, чтобы справиться с эпидемией.

По данным Института имени Роберта Коха, общее число выявленных заражений SARS-CoV-2 в Германии превысило 143 тысячи, от последствий инфекции скончались 4,6 тысячи человек. За последние сутки в стране появилось 1,8 тысячи новых случаев коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19.

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