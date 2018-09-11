Иностранцы рассказали всю правду о жизни в Германии

Лучшие страны для иностранных работников - Бахрейн, Тайвань и Эквадор. Таким неожиданным результатом завершился опрос Expat Insider-2018, проведенный среди 18 тысяч экспатов со всего мира организацией InterNations. Среди 68 стран, в которых работают опрошенные, Германия находится лишь на 36-м месте. Еще четыре года назад она была на 12-м месте. Что не устраивает иностранцев в этой стране?

Германия: холодная и неприветливая

Зарубежным специалистам предлагали оценить страны, в которых они сейчас живут и работают, в нескольких категориях: качество жизни, легкость адаптации, удовлетворенность работой и зарплатой, возможность проживания с семьей, расходы на проживание. По-прежнему Германия остается привлекательным местом для работы, но по некоторым критериям уступает другим странам: например, опрошенных не устраивает неприветливое отношение местного населения к иностранцам и то, что в Германии трудно найти друзей среди немцев. Именно поэтому она оказалась в конце рейтинга по этим показателям наряду с Саудовской Аравией, Кувейтом, Швейцарией, Швецией и Данией.

"56 процентов опрошенных иностранных специалистов в Германии признались, что им трудно подружиться с местными", - рассказал в интервью DW Мальте Цеек (Malte Zeeck), руководитель организации InterNations. Только половина экспатов назвала немцев дружелюбными по отношению к иностранцам. В других странах, включая Россию и Казахстан, этот показатель намного выше. Участники опроса подробно поясняли, что именно их не устраивает. В основном Германию они называют "холодной страной" и критикуют за "непонимание плюсов мультикультурного общества", "предрассудки по поводу других наций" и "страх и недоверие ко всем незнакомцам". Кроме того, по мнению иностранцев, без знания немецкого языка можно почувствовать себя в изоляции.

Быстрый интернет: но только не в Германии

Помимо сложностей адаптации в немецком обществе экспаты назвали и другую причину непривлекательности Германии. По сравнению с предыдущим рейтингом в категории "качество жизни" страна потеряла 16 позиций, так как в этом году додбавили критерий "дигитализация страны". Иностранные специалисты раскритиковали сложность регистрации сим-карты, трудности оплаты картой в некоторых местах, "примитивный интернет"и неразвитые онлайн-сервисы. По этим критериям Германию обогнали 52 страны: среди них Греция, Казахстан, Оман, Таиланд, Доминиканская Республика, Россия. Эстония со своим стремительным развитием цифровых технологий вышла на первое место. "Предоставить возможность решать бюрократические вопросы онлайн и на английском языке, обеспечить быстрый интернет и безналичную оплату - с этого Германии можно начать действовать", - считает Мальте Цеек.

Иностранцы жалуются на скучный досуг

Возможности досуга тоже не впечатлили экспатов. 14 процентов приезжих вообще недовольны своей жизнью в Германии. Среди причин они назвали языковой барьер, отсутствие поддержки и возможности общения. При этом по транспорту и путешествиям, здравоохранению и безопасности страна находится в начале рейтинга.

В целом иностранцы довольны заплатой и своим финансовыи положением. Возможности проживания с семьей в Германии тоже были высоко оценены: позиции страны улучшились в данной категории.

Германия остается в десятке лидеров по удовлетворенности работой. Гарантии и экономическая безопасность, баланс между работой и свободным временем, а также карьерные перспективы, несомненно, привлекают специалистов из-за рубежа. Что касается немцев, которые сейчас живут и работают за границей, большинство из них не собираются возвращаться в Германию.

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Самые высокие зарплаты в Германии

Кто в Германии зарабатывает больше всех Доход зависит от региона Средняя зарплата квалифицированных специалистов (то есть специалистов с высшим образованием) в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Лидеры рейтинга В рейтинге, опубликованном порталом StepStone в 2018 году, врачи оказались на первом месте. Надо сказать, уже не в первый раз. Средняя годовая зарплата немецких докторов - 84 233 евро до вычета налогов. Самые высокие доходы у профильных специалистов и главврачей, которые зарабатывают более ста тысяч в год.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Деньги к деньгам За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Сколько платят инженерам Высокие зарплаты у инженеров, задействованных в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, - более 68 тысяч евро в год. Чуть меньше зарабатывают инженеры в фармацевтике, телекоммуникациях и энергетике: они получают от 64 до 66 тысяч евро брутто.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Работники IT-сектора Айтишники зарабатывают в немецких компаниях в среднем 64 тысячи евро брутто в год. Их зарплата сильно зависит от высшего образования: без диплома можно рассчитывать только на 58 тысяч. Мужчины-работники IT-сектора получают в год на шесть тысяч больше своих коллег женского пола. Наиболее перспективный регион - Гессен.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Юристы - на пятом месте Специалисты с юридическим образованием находятся на пятом месте в топе самых высокооплачиваемых профессий Германии. В среднем они зарабатывают 63 тысячи в год. Юристы, трудящиеся на предприятиях, могут рассчитывать на более высокую зарплату - более 74 тысяч брутто.

Кто в Германии зарабатывает больше всех Топ самых высокооплачиваемых профессий Замыкают десятку самых высокооплачиваемых профессий в Германии страховые агенты, финансисты, торговые работники, маркетологи и специалисты в области естественных наук. К наиболее перспективным направлениям, которые сейчас стоит выбирать абитуриентам, эксперты отнесли медицину, юриспруденцию, экономическую инженерию и прикладную информатику в экономике.

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