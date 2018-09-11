Иностранцы рассказали всю правду о жизни в Германии

Медленный интернет, невозможность найти друзей и неприветливость немцев. Что не нравится экспатам в Германии?
Лучшие страны для иностранных работников - Бахрейн, Тайвань и Эквадор. Таким неожиданным результатом завершился опрос Expat Insider-2018, проведенный среди 18 тысяч экспатов со всего мира организацией InterNations. Среди 68 стран, в которых работают опрошенные, Германия находится лишь на 36-м месте. Еще четыре года назад она была на 12-м месте. Что не устраивает иностранцев в этой стране?
Германия: холодная и неприветливая
Зарубежным специалистам предлагали оценить страны, в которых они сейчас живут и работают, в нескольких категориях: качество жизни, легкость адаптации, удовлетворенность работой и зарплатой, возможность проживания с семьей, расходы на проживание. По-прежнему Германия остается привлекательным местом для работы, но по некоторым критериям уступает другим странам: например, опрошенных не устраивает неприветливое отношение местного населения к иностранцам и то, что в Германии трудно найти друзей среди немцев. Именно поэтому она оказалась в конце рейтинга по этим показателям наряду с Саудовской Аравией, Кувейтом, Швейцарией, Швецией и Данией.
"56 процентов опрошенных иностранных специалистов в Германии признались, что им трудно подружиться с местными", - рассказал в интервью DW Мальте Цеек (Malte Zeeck), руководитель организации InterNations. Только половина экспатов назвала немцев дружелюбными по отношению к иностранцам. В других странах, включая Россию и Казахстан, этот показатель намного выше. Участники опроса подробно поясняли, что именно их не устраивает. В основном Германию они называют "холодной страной" и критикуют за "непонимание плюсов мультикультурного общества", "предрассудки по поводу других наций" и "страх и недоверие ко всем незнакомцам". Кроме того, по мнению иностранцев, без знания немецкого языка можно почувствовать себя в изоляции.
Быстрый интернет: но только не в Германии
Помимо сложностей адаптации в немецком обществе экспаты назвали и другую причину непривлекательности Германии. По сравнению с предыдущим рейтингом в категории "качество жизни" страна потеряла 16 позиций, так как в этом году додбавили критерий "дигитализация страны". Иностранные специалисты раскритиковали сложность регистрации сим-карты, трудности оплаты картой в некоторых местах, "примитивный интернет"и неразвитые онлайн-сервисы. По этим критериям Германию обогнали 52 страны: среди них Греция, Казахстан, Оман, Таиланд, Доминиканская Республика, Россия. Эстония со своим стремительным развитием цифровых технологий вышла на первое место. "Предоставить возможность решать бюрократические вопросы онлайн и на английском языке, обеспечить быстрый интернет и безналичную оплату - с этого Германии можно начать действовать", - считает Мальте Цеек.
Возможности досуга тоже не впечатлили экспатов. 14 процентов приезжих вообще недовольны своей жизнью в Германии. Среди причин они назвали языковой барьер, отсутствие поддержки и возможности общения. При этом по транспорту и путешествиям, здравоохранению и безопасности страна находится в начале рейтинга.
В целом иностранцы довольны заплатой и своим финансовыи положением. Возможности проживания с семьей в Германии тоже были высоко оценены: позиции страны улучшились в данной категории.
Германия остается в десятке лидеров по удовлетворенности работой. Гарантии и экономическая безопасность, баланс между работой и свободным временем, а также карьерные перспективы, несомненно, привлекают специалистов из-за рубежа. Что касается немцев, которые сейчас живут и работают за границей, большинство из них не собираются возвращаться в Германию.
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