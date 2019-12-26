Иностранцы получили в Германии за год почти 13 млрд евро соцпомощи

В 2018 году выплаты живущим в Германии иностранцам, получающим пособие по безработице Hartz IV, составили суммарно 12,9 млдр евро. С сентября 2018 года по август 2019 года сумма этих выплат составила 12,62 млрд евро. Эти цифры приводит в пятницу, 27 декабря, немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung, ссылаясь на ответ Федерального агентства по труду на запрос фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге.

Таким образом, по сравнению с 2007 годом, когда на выплату пособий по безработице живущим в Германии иностранцам было выделено 6,6 млрд евро, сегодня этот показатель увеличился вдвое, сообщает издание. По данным Федерального агентства по труду, в августе 2019 года около двух миллионов живущих в Германии иностранцев имели право получать этот вид социальной помощи. Для сравнения: в 2007 году эта цифра составляла "лишь" 1,3 млн.

Количество немцев, получающих пособие по безработице, сократилось

В то же время количество немцев, получающих пособие по безработице, за тот же период сократилось с 5,8 млн до 3,4 млн человек. Если в 2007 году безработным немцам было суммарно выплачено почти 36,6 млрд евро, то в период с сентября 2018 по август 2019 года этот показатель составлял 34,9 млрд евро.

Граждане других стран Евросоюза с сентября 2018 по август 2019 года получили 2,4 млрд евро выплат, граждане из восьми основных стран происхождения беженцев - 6,1 млрд евро. По данным Федерального статистического ведомства Германии, с 2010 по 2018 год наибольшее число беженцев прибыло в ФРГ из Сирии, Афганистана, Ирака, Ирана, Эритреи, Нигерии, Сомали и Турции.

Выходцы из Сирии получили в Германии за год более 3,5 млрд евро соцпомощи

По данным Neue Osnabrücker Zeitung, сирийцы получили в период с сентября 2018 по август 2019 года выплаты пособий по безработице на общую суму в 3,6 млн евро, выходцы из Ирака - на 840 млн евро, из Афганистана - на 810 млн евро.

Лица, получившие в Германии статус беженца и не нашедщие работу, имеют право на получение пособия по безработице, указывает агентство dpa. На пособие по безработице Hartz IV имеют право также лица, которые зарабатывают так мало, что не обладают достаточным исредствами для существования.

Смотрите также:

Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу Штутгарт - 1-е место Количество безработных в Германии сейчас самое низкое за четверть века. Оно составляет менее трех миллионов человек. По числу предложений работы первое место в стране занимает Штутгарт. Таков итог нового исследования, проведенного экспертами портала Adzuna. По его данным, в столице федеральной земли Баден-Вюртемберг на одну вакансию претендуют 1,31 безработных.

Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу Ингольштадт - 2-е место Баварский Ингольштадт славится не только своим живописным местоположением на берегу Дуная, но и высоким качеством жизни. Здесь есть университет, а также немало театров, музеев, библиотек, спортцентров. Это один из самых динамично развивающихся городов Германии. На одно предложение о работе здесь приходится 1,33 безработных. В Ингольштадте расположена штаб-квартира концерна Audi.

Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу Регенсбург - 3-е место Баварский Регенсбург - один из красивейших городов Германии. Его центральная часть находится под охраной ЮНЕСКО. Экономика Регенсбурга на подъеме. Особенно быстро развиваются такие отрасли, как автомобилестроение, машиностроение, электротехника, микроэлектроника. В Регенсбурге созданы широкие возможности для занятий спортом - футболом, хоккеем, легкой атлетикой, велоспортом, гандболом.

Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу Франкфурт-на-Майне - 4-е место Это не только самый большой город федеральной земли Гессен, но и бизнес-столица ФРГ. Здесь находятся Европейский центральный банк, Немецкий федеральный банк, Франкфуртская биржа. Фундамент его экономики - финансы, транспорт, ярмарочная деятельность. Во Франкфурте прекрасно отлажена инфраструктура. Стоит вспомнить хотя бы о том, что его аэропорт - крупнейший в стране и один из крупнейших в Европе.

Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу Ульм - 5-е место Визитная карточка расположившегося на берегу Дуная в земле Баден-Вюртемберг города - самый высокий в мире Ульмский собор. Впрочем, здесь немало и других памятников. А еще Ульм гордится своими театрами, музеями, музыкальными клубами. Реструктуризация местной экономики, выражающаяся в переходе промышленности от классических отраслей к высокотехнологичным, - залог повышения качества жизни горожан.

Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу Вольфсбург - 6-е место Первая ассоциация при упоминании об этом нижнесаксонском городе - автомобилестроительный концерн Volkswagen, штаб-квартира и центральный завод которого расположены здесь. Отличительные черты Вольфсбурга - это также прекрасная инфраструктура, живописные лесопарки, насыщенная культурная жизн и доступное жилье. На одну вакансию здесь претендуют примерно два безработных (1,98).

Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу Эрланген - 7-е место Небольшой Эрланген известен далеко за пределами Баварии - прежде всего, благодаря своему университету и расположению на территории города производственных подразделений концерна Siemens, работающих в сфере электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта. Мягкий климат, благоприятная экология, стимулирование жилищного строительства - также привлекательные черты города.

Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу Мюнхен - 8-е место Баварская столица - третий по величине город в Германии и второй по значимости финансовый центр в стране. Мюнхен также входит в число населенных пунктов с наиболее динамично развивающейся экономикой, не говоря о том, что он прочно обосновался в верхних строчках рейтингов городов мира по уровню качества жизни. На одно рабочее место тут приходится 2,13 безработных.

Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу Карлсруэ - 9-е место Карлсруэ - второй по величине город в земле Баден-Вюртемберг. А еще его называют оплотом информационных технологий. Одна из визитных карточек города - знаменитый Технологический институт, образованный в результате слияния Университета Карлсруэ и городского исследовательского центра. Между прочим, именно здесь был открыт первый в Германии факультет информатики.

Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу Дюссельдорф - 10-е место Элегантный Дюссельдорф - столица земли Северный Рейн - Вестфалия. Он также входит в пятерку крупнейших экономических, транспортных, культурных и политических центров Германии. Здесь расположены штаб-квартиры многих крупных компаний. Энергоконцерн E.ON и химический гигант Henkel - лишь некоторые из них. И ситуация на рынке труда благоприятна: на одно объявление о работе приходится 2,69 безработных.

Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу Оберхаузен - лидер по числу безработных В масштабах ФРГ сложнее всего найти работу в Оберхаузене (земля Северный Рейн - Вестфалия) - в прошлом одном из центров металлургической и угледобывающей промышленности. В 1990-х годах, в связи с прекращением в Рурской области добычи угля и выплавки стали, заводы и шахты стали закрываться. Город потерял 50 тысяч рабочих мест и погряз в долгах. На одно рабочее место здесь приходится 51 безработный. Автор: Наталия Королева

