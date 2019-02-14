 ″Иностранными агентами″ стали еще две организации Льва Пономарева | Новости из Германии о России | DW | 14.02.2019

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Россия

"Иностранными агентами" стали еще две организации Льва Пономарева

Минюст признал "иностранными агентами" фонд "В защиту прав заключенных" и региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека "Горячая линия".

Российский правозащитник Лев Пономарев

Российский правозащитник Лев Пономарев

Министерство юстиции внесло в реестр "иностранных агентов" еще две организации, которыми руководит правозащитник Лев Пономарев. Как сообщается на сайте Минюста в четверг, 14 февраля, "иностранными агентами" признаны фонд "В защиту прав заключенных" и региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая линия". 

Контекст

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Днем ранее стало известно, что Минюст по итогам внеплановой проверки вновь добавил в реестр "иностранных агентов" возглавляемое Пономаревым движение "За права человека". В 2014 году движение уже вносили в список, однако год спустя его оттуда исключили.

Охота на "иностранных агентов"

Федеральный закон РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" был подписан президентом РФ 20 июля 2012 года. Он обязывает некоммерческие организации (НКО), которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении.

Нововведение коснулось, в первую очередь, правозащитных организаций, а также НКО, занимающихся, например, вопросами экологии и здравоохранения.   На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится уже более 70 организаций.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

Ссылки в интернете

Реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Сообщение Минюста по поводу фонда "В защиту прав заключенных"

Сообщение Минюста по поводу региональной общественной организации содействия соблюдения прав человека "Горячая линия".

Аудио- и видеофайлы по теме

Проекты правозащитника Пономарева оказались под угрозой закрытия (14.09.2018)  

Почему Кремль боится независимых социологов  

Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента"  

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