"Иностранными агентами" стали еще две организации Льва Пономарева

Министерство юстиции внесло в реестр "иностранных агентов" еще две организации, которыми руководит правозащитник Лев Пономарев. Как сообщается на сайте Минюста в четверг, 14 февраля, "иностранными агентами" признаны фонд "В защиту прав заключенных" и региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая линия".

Днем ранее стало известно, что Минюст по итогам внеплановой проверки вновь добавил в реестр "иностранных агентов" возглавляемое Пономаревым движение "За права человека". В 2014 году движение уже вносили в список, однако год спустя его оттуда исключили.

Охота на "иностранных агентов"

Федеральный закон РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" был подписан президентом РФ 20 июля 2012 года. Он обязывает некоммерческие организации (НКО), которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении.

Нововведение коснулось, в первую очередь, правозащитных организаций, а также НКО, занимающихся, например, вопросами экологии и здравоохранения. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится уже более 70 организаций.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:02 Now live 03:02 мин Поделиться Проекты правозащитника Пономарева под угрозой закрытия Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/34tNs Проекты правозащитника Пономарева оказались под угрозой закрытия (14.09.2018)