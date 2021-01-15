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Инновационный центр "Сколково"

Федеральный проект создания первого в современной России наукограда.

Масштабный федеральный проект, который был начат в России в 2010 году. Инициатором создания Сколкова выступил президент России Дмитрий Медведев. Идея первого в постсоветской России построенного с нуля наукограда заключалась в том, чтобы на территории в 400 гектаров в Можайском районе Москвы создать благоприятную среду для развития инноваций и коммерциализации новых технологий.

Ein Mitarbeiter greift nach einem Fläschchen der ersten Lieferung des Corona-Impfstoffes. Die Impfstoffe werden gekühlt im Universitätsklinikum aufbewahrt.

Росздравнадзор утверждает, что в России запрещено использовать вакцину BioNTech/Pfizer 15.01.2021

В РФ запрещено ввозить не прошедшие регистрацию вакцины и применять их - в том числе и в международных медицинских центрах, утверждают в Росздравнадзоре. Использование вакцин BioNTech/Pfizer в "Сколково" также незаконно.

Придут ли заграничные вакцины от коронавируса в Россию? (13.01.2021) 13.01.2021

Много шума наделали заявления, что в одной из клиник Сколково уже можно прививаться от коронавируса американо-германской вакциной. В медучреждении это опровергли. В Россию вакцина может прийти через год.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Wohnungsbauserien DOMRIK und DOMNAD. 2014-2015 via Efim Schuhmann

Архитектура Москвы глазами немцев (фотогалерея) 02.11.2020

Как немцы оценивают архитектуру Москвы - от образцов констуктивизма и сталинского ампира до современной типовой застройки и Сколково?
Russian President Vladimir Putin speaks during an annual nationwide televised phone-in show in Moscow, Russia June 20, 2019. Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Немецкий специалист по России: "В российской провинции - тысячи Ходорковских" 18.06.2020

Прекрасно разбирающийся в российских реалиях немецкий журналист Манфред Квиринг оценивает в интервью DW державные и технологические перспективы "системы Путина".
International Productivity Forum 2019 in Moskau Bild: DW-Korrespondentin Evlalia Samedowa, 26.11.2019

Что омрачает жизнь немецкого автобизнеса в России? 27.11.2019

Чем вызван спад на российском авторынке и каковы перспективы его преодоления? Репортаж DW с первого Международного форума производительности в Сколково.
Skolkovo Foundation

"Сколково": что вышло из проекта российской Кремниевой долины 27.10.2019

На фоне планов России стать одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта, DW оценила реализацию другого масштабного инновационного проекта РФ - технопарка "Сколково".
Programmcode mit Auge und abstraktem Technologie Hintergrund mit Server Racks und vielen Lichtern | Verwendung weltweit

Big Data в России - дыра в личной безопасности или путь к комфорту? 23.10.2019

Утечка персональных данных в российских реалиях неизбежна, считают эксперты. На форуме "Открытые инновации" в технопарке "Сколково" они обсудили возможности и риски генерации "больших данных".
GERMANY - JANUARY 24: saber rattling - icon image for the Iran conflict, Our picture shows oil that drips from his hands in the form of a bomb, [M] (Photo by Ulrich Baumgarten via Getty Images)

Нефть уступает энергии солнца и ветра, но не в России 08.07.2019

Мировая тенденция отказа от углеводородов и перехода на возобновляемые источники энергии не находит особой поддержки в РФ. Почему Россия не торопится слезть с нефтяной иглы?
10.06.2018, Niedersachsen, Hannover: Ein Roboter ARMAR-6 vom KIT Karlsruher Institut für Technologie reicht bei den Aufbauarbeiten für die Digitalisierungsmesse Cebit ein Putzmittel an. Der Roboter arbeitet mit Menschen zusammen und bietet pro-aktiv Hilfestellungen an. Die Cebit versucht vom 11. bis 15. Juni nach drei Jahrzehnten einen Neuanfang mit einem «Festival»-Format. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Закрывшаяся в Германии IT-выставка CeBIT откроется в России 03.01.2019

В июне в РФ впервые пройдет CeBIT - некогда крупнейшая компьютерная выставка в мире. В Ганновере ее закрыли из-за снижения интереса публики, и CeBIT вышла на новые рынки.
Offenes Vorhängeschloss auf Computertastatur, Symbolfoto Internetkriminalität | Verwendung weltweit

Бизнес РФ предложил передавать личные данные граждан без их ведома 17.08.2018

Ряд IT-компаний, операторов связи и банков разработали поправки к закону "О личных данных", которые отменяют запрет на передачу персональных данных граждан без их ведома.
GUBKINSKY, RUSSIAN FEDERATION: TO GO WITH AFP STORY IN FRENCH: General view shows the Rosneft oil refinery plant in the town of Gubkinsky in west Siberia, 02 June 2006. Young oil specialists come to this town, built almost 20 years ago in the center of a desert full of oil, seeking high salary payments. AFP PHOTO/ DELPHINE THOUVENOT (Photo credit should read DELPHINE THOUVENOT/AFP/Getty Images)

Нефть и санкции: российский ТЭК ожидают проблемы после 2025 года 15.03.2018

Эксперты бизнес-школы "Сколково" представили свой прогноз развития нефтяного сектора России. По их мнению, основные болевые точки проявятся через семь лет, но предпосылки для этого заложены уже сейчас.
Konferenz der russischen Start-up Unternehmen in Skolkovo bei Moskau. Autor: Evlalia Samedova, DW-Korrespondentin in Moskau, 27.05.2013

Счетная палата обратилась в прокуратуру по итогам проверки "Сколково" 02.10.2016

Счетная палата РФ обратилась в Генпрокуратуру по итогам проверки расходования госсредств, направленных на работу центра "Сколково". Аудиторы обвинили Минфин в недостаточном контроле над тратами фонда.
Archiv Woman holding parts of engine , Frau, die Teile des Motors haelt | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. dpa 55463767 (c) picture-alliance/dpa/Handout/Tetra-Images

Чай, пляж, гараж: что важно для инноваций 08.08.2016

США, Германия и Россия конкурируют за инновации и умные головы. Топ-менеджер и ведущий ученый сравнивает три страны. Что они могут предложить молодому специалисту?
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. MAY 22, 2013. State Duma members Ilya Ponomarev and Dmitry Gudkov (L-R) attend a plenary session of the Lower House of the Russian Parliament, the State Duma. (Photo ITAR-TASS / Sergei Karpov)

"Справедливая Россия" проголосовала за лишение Пономарева мандата 06.06.2016

Предложение о лишении Ильи Пономарева и Алексея Митрофанова депутатского мандата за неисполнение своих обязанностей будет направлено в Госдуму.
11.04.2013 1440872 Russia, Moscow. 04/10/2013 Deputies in the conference hall of the State Duma of the Russian Federation. Vladimir Fedorenko/RIA Novosti (c) picture-alliance/dpa/V. Fedorenko

В Думе рассмотрят законопроект о досрочном отзыве депутатских мандатов 19.04.2016

Законопроект о досрочном прекращении полномочий депутатов может быть рассмотрен уже на этой неделе. Он позволит лишать депутатского мандата за систематическое неисполнение обязанностей.
Aussenansicht des Europaeischen Gerichtshofs für Menschenrechte am Freitag (29.10.10) in Strassburg (Strasbourg), Frankreich. exterior view the european Court of Justice for Human rights at Friday 29 10 10 in Strasbourg Strasbourg France

Заочный арест Ильи Пономарева обжалован в ЕСПЧ 18.02.2016

Адвокат Пономарева считает дело против него и его заочный арест политически мотивированными. По версии следствия, депутат причастен к растрате 22 млн рублей фонда "Сколково".
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