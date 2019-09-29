Инквизиция

Последние ведьмы немецкого Рейна

Кажется невероятным, но последних ведьм в Рейнской области Германии сожгли на костре всего около трех веков назад. Кем были эти женщины, кто и в чем их обвинял, осмелился ли кто-нибудь защищать их?..