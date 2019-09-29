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Инквизиция

Законная инквизиция. Капкан для Трампа. Интернет как в правильной Корее – "Заповедник", выпуск 91, 29.09.19 29.09.2019

Путин, Золотов и другие в средневековой сценке о шаманах, колдунах и российской судебной системе. Трамп, Зеленский и Меркель в сериале "Недрузья": тяготы жизни американского президента. Кремлевский хор с новым хитом об изоляции Рунета.
Rostock (Mecklenburg-Vorpommern): Monika Lehmann (Mitte hinten), Leiterin der Keramik-Werkstatt im Rostocker Beginenhof, hilft der zwölfjährigen Ines Brands (Mitte vorn), während die älteren Kursteilnehmer Renate Paesler (rechts) und Angelika Heyer (links) schon weitgehend selbständig arbeiten. Im Rostocker Beginenhof sind rund 30 Frauen integriert, die als Dauer- oder ABM-Beschäftigte in verschiedenen Bildungsbereichen, Hilfsdiensten, Handwerken und Künsten arbeiten. (ROS02-271196) |

Инквизиция в погоне за женщинами: не монахини, но бегинки 28.08.2019

Движение бегинок возникло почти 900 лет назад. Вдовы, незамужние, одинокие женщины жили сообща, стараясь помочь себе и другим. И за ними охотилась инквизиция...

Поклонская и пенсии. Россия зашевелилась на выборах. "Брекзит" не по-детски – "Заповедник", выпуск 43 01.10.2018

Пенсионная ересь Поклонской привлекает внимание инквизиции. Кукла-Россия зашевелилась на выборах в регионах, а подлый "Брекзит" Терезы Мэй уже задолбал Евросоюз.
01.02.2018, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der Vollmond scheint kurz nach Mitternacht über dem Kölner Dom. Zum zweiten Mal in einem Monat zeigt sich der Mond in der Nacht zum 01.02. voll am Himmel. Dabei ist er der Erde besonders nah und wirkt dadurch heller und größer als sonst. Foto: Henning Kaiser/dpa | Verwendung weltweit

Антиклерикальная притча Достоевского прозвучит в Кельнском соборе 07.03.2018

"Великий инквизитор" из романа "Братья Карамазовы" открывает литературный фестиваль lit.Cologne.

Galilei vor Inquisition/n.Chereau/1865 Galilei, Galileo; ital. Mathematiker u. Philosoph; 1564-1642. - Galilee (Galileo Galilei vor dem Inquisitionstribunal in Rom, 12. April bis 22. Juni 1633). Farblithographie, um 1865, nach Zeich- nung von Albert Chereau; Paris (Impr. Godard) o.J. Berlin, Slg.Archiv f.Kunst & Geschichte.

Секс, яд, "третий рейх": какие тайны инквизиции уже удалось раскрыть? 22.01.2018

Архивы Ватикана овеяны легендами. Реальность, по словам немецкого историка, затмевает самые смелые фантазии Дэна Брауна.
BRUSSELS, BELGIUM - APRIL 26: Hungary's Prime Minister Viktor Orban gives a speech during a press conference after a plenary session at the European Parliament on the situation in Hungary, in Brussels, Belgium on April 26, 2017. The EU parliament heard Orban on rights record and a series of controversial decisions that has sparked concerns about possible European Union punishments against his country. Dursun Aydemir / Anadolu Agency |

Орбан заявил о поддержке Польши в случае введения санкций ЕС 22.07.2017

Будапешт поддержит Варшаву в борьбе с "европейской инквизицией", в случае, если ЕС введет санкции против польского правительства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Пресса: Оазисы - туристам, а не налоговым уклонистам 05.04.2013

Пальмы и белые пляжи лишь вводят в заблуждение. Офшорные оазисы - это не рай, а место преступления. Однако расследовать их следует, не впадая в инквизиторский пафос, считают немецкие СМИ.
epa03154657 Policemen surround protesters, who tried to mount a tent during their rally on the Independence Square in downtown Kiev, Ukraine, 22 March 2012. The action named 'Prepare a tent at a spring' was organized by members of different Nationalist movements to show Ukrainian officials their readiness to stage mass protests. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Гражданский активист: На Украине оппоненты власти становятся жертвами "моральной инквизиции" 26.03.2013

Прикрываясь защитой общественной морали, украинская власть запугивает гражданское общество, считает Александр Володарский. Даже отсидев в тюрьме за акцию протеста, активист и блогер не опускает руки.
Freistehendes orthodoxes Kreuz auf einer Wiese bei Tobolsk mit dem Kurzgebet Herr, schütze und behüte Russland, aufgenommen am 29.5.2010. Foto: Matthias Tödt

Блогозрение: Товарищ, верь! или В тюрьму - за оскорбление чувств 30.09.2012

На уходящей неделе блогеры активнее всего обсуждали новость о том, что в Госдуму внесен проект закона об оскорблении чувств верующих. Он предусматривает уголовное наказание за выпады против церкви.
Nadezhda Tolokonnikova, centre, a member of feminist punk group Pussy Riot is escorted to a court room in Moscow, Russia, Tuesday, Aug. 7, 2012. Russia's President Vladimir Putin on Thursday criticized the feminist punk rockers facing trial for performing a punk prayer against him at Moscow's main cathedral, but said that a punishment for them shouldn't be too severe. (Foto:Alexander Zemlianichenko/AP/dapd)

Российская интеллигенция призывает Путина повлиять на освобождение Pussy Riot 14.08.2012

Процесс по делу Pussy Riot все больше напоминает инквизицию и по процедуре, и по аргументации, считают общественные деятели, обратившиеся к Путину с открытым письмом. По их мнению, судьба девушек зависит от президента.
Pussy Riot members, from left at the background, Maria Alekhina, Nadezhda Tolokonnikova and Yekaterina Samutsevich are escorted to a court room in Moscow, Russia, Friday, Aug. 3, 2012. Russia's President Vladimir Putin on Thursday criticized the feminist punk rockers facing trial for performing a punk prayer against him at Moscow's main cathedral, but said that a punishment for them shouldn't be too severe.(Foto:Misha Japaridze/AP/dapd)

Суд над Pussy Riot: журналисты жалуются на приставов 06.08.2012

Журналисты пожаловались главе ФССП на грубое поведение приставов во время суда над участницами панк-группы Pussy Riot. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский назвал дело Pussy Riot "позором великой страны".
Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, wie Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig (Wischeffekt). Foto: Jan Woitas

Пресса: В Хамовническом суде Москвы пахнет костром инквизиции 01.08.2012

Невозможно без изумления смотреть на то, как в Хамовническом суде всерьез обсуждают церковные каноны седьмого века. На процессе по делу панк-группы Pussy Riot время будто повернулось вспять, отмечает немецкая печать.
Verbrennung von drei Frauen, um 1580 Recht: Hinrichtung / Feuertod. - Drei Frauen werden lebendig auf dem Marktplatz von Guernesey verbrannt, das Kind wird ins Feuer zurueckgestossen. - Holzschnitt, um 1580, neukoloriert.

У охоты на ведьм появилось продолжение... 13.03.2012

Жертвами преследований за колдовство в Европе в 16-18-х веках стали около 60 тысяч человек. Сегодня в Германии историки и священники пытаются их реабилитировать.
Parchim. In der ostdeutschen Stadt steht die Umbenennung einiger Straßen auf des Tagesordnung - Lenin-Straße, Nuschke-Straße, Grotewohl-Straße, Diekmann-Strasse. Augenommen am 26.08.2010 Nikita Jolkver/Deutsche Welle

Восточногерманский Пархим хочет избавиться от Ленина 01.09.2010

После объединения Германии многим улицам в городах на востоке страны вернули их прежние названия. Но не везде: в Пархиме до сих пор есть улицы, носящие имена видных советских и гэдээровских коммунистов.
Der Präsident des Volksgerichtshofes, Roland Freisler, während einer Verhandlung gegen die Beschuldigten den Attentats auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 (aufgenommen nach Juli 1944). Mit beißendem Hohn und Spott und ausgesuchter Rohheit behandelte er, in einer eines Richters unwürdigen Weise, die dem sicheren Tod geweihten Generale und Offiziere des Hitler-Attentats. Freisler gilt als Symbolfigur der Pervertierung des Rechts im NS-Staat. Der Sadist und Massenmörder im Namen des Führers wurde am 30. Oktober in Celle/Niedersachsen geboren und kam am 3. Februar 1945 bei einem Luftangriff auf Berlin ums Leben.

Главный инквизитор "третьего рейха" 03.08.2010

От Роланда Фрейслера, председателя нацистского Народного трибунала, осталось несколько фотографий и фрагментов кинохроники. Он судил "политических преступников", – судья, прокурор и, в общем-то, палач в одном лице.
Archivbild: Eine als Hexe verkleidete Frau steht auf diesem Archivbild vom 30. April 1998 vor einem grossen Feuer in Schierke im Harz. Am Mittwochabend, 30. April 2003, beginnt wieder der Tanz in den Mai auf dem Blocksberg. (AP Photo/Fabian Bimmer) ** zu APD3978 **

Последние ведьмы немецкого Рейна 29.04.2010

Кажется невероятным, но последних ведьм в Рейнской области Германии сожгли на костре всего около трех веков назад. Кем были эти женщины, кто и в чем их обвинял, осмелился ли кто-нибудь защищать их?..
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