Инквизиция

Путин, Золотов и другие в средневековой сценке о шаманах, колдунах и российской судебной системе. Трамп, Зеленский и Меркель в сериале "Недрузья": тяготы жизни американского президента. Кремлевский хор с новым хитом об изоляции Рунета.
Прикрываясь защитой общественной морали, украинская власть запугивает гражданское общество, считает Александр Володарский. Даже отсидев в тюрьме за акцию протеста, активист и блогер не опускает руки.
Процесс по делу Pussy Riot все больше напоминает инквизицию и по процедуре, и по аргументации, считают общественные деятели, обратившиеся к Путину с открытым письмом. По их мнению, судьба девушек зависит от президента.