"Инициатива трех морей": между Германией и Россией, но не против РФ

Саммит "Инициативы трех морей" впервые посетят представители ФРГ и Еврокомиссии. Так страны Центральной Европы стремятся усилить свою энергетическую и экономическую безопасность.
В Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) нет нехватки в региональных объединениях. "Инициатива трех морей", начатая в 2015 году президентами Польши и Хорватии, могла бы так и остаться малоизвестным начинанием, не посети президент США Дональд Трамп тогдашний саммит в Варшаве.
В этом году на саммит "Инициативы" в Бухаресте 17-18 сентября впервые прибудут официальные представители Европейского Союза и Германии - председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).
Что такое "Инициатива трех морей"?
Свое название "Инициатива трех морей" получила потому, что охватывает территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В этом проекте участвуют 12 государств ЕС: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Словения, Хорватия, Румыния и Болгария. Его цель - развивать инфраструктуру как внутри стран-участниц, так и между ними. Это касается автомобильных и железных дорог, газопроводов, линий электропередач, а также интернета.
Как говорит советник президента Хорватии Дарио Михелин, с самого начала были подозрения в том, что "Инициатива трех морей" направлена не то против Германии, не то против России, либо что она - троянский конь США внутри Евросоюза. "Но ни одно из этих обвинений не имеет под собой оснований", - заверяет Михелин.
Чтобы подтвердить дружественность "Инициативы" к ЕС, Дарио Михелин вместе с другими высокопоставленными представителями ее стран-участниц приехал в Брюссель на конференцию, которую за несколько дней до бухарестского саммита совместно провели Польский институт международных отношений и "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов". Руководитель аппарата президента Польши Кшиштоф Щерский так сформулировал отношение инициативы к Евросоюзу: "Внутри ЕС, для ЕС и с ЕС". А заявленный визит немецкого министра Маса убедил Щерского в том, что Германия "изменила позицию на 180 градусов".
Как сообщил корреспонденту DW собеседник в МИД ФРГ, Германия разделяет цель инициативы улучшить инфраструктуру в восточной части Евросоюза, особенно в сфере энергетики, транспорта и безопасности. Но при этом в Берлине осторожничают. "Учитывая вызовы, стоящие перед ЕС, единство Евросоюза для него (Хайко Маса. - Ред.) является центральным стремлением, которое он будет отстаивать и на саммите", - заявил сотрудник МИД Германии.
Почему инфраструктура?
Щерский обращает внимание на то, что регион наиболее разделен в рамках ЕС: лишь часть из его стран состоит в еврозоне, лишь часть - входит в Шенгенскую зону. Кроме того, если после вступления стран ЦВЕ в ЕС в 2004 году много было сделано для развития связей по линии "восток-запад", то усилиям соединить север с югом уделяли меньше внимания.
В то же время сразу несколько участников конференции рассказывали, что тогда как страны региона на своей территории еще развивали инфраструктуру, на границах и возле них ситуация еще хуже. Для примера, из Берлина в Мадрид можно на поездах доехать за сутки. А подобное путешествия из Таллина в Софию растянется дня на четыре.
Дарио Михелин отмечает, что "Инициатива трех морей" не направлена против России, но развитие инфраструктуры усилит энергетическую и экономическую безопасность Центральной Европы. Вопросами обороны "Инициатива" не занимается, но ее участники хотят в процессе развития инфраструктуры улучшать и военную мобильность, то есть способность перебрасывать войска и технику.
По словам Кшиштофа Щерского, то обстоятельство, что ЦВЕ находится между Германией и РФ, еще не означает, что "Инициатива трех морей" в этом регионе направлена против них. "Не все, что происходит в Центральной Европе, должно быть против России", - говорит глава аппарата президента Польши.
Конкретные проекты
Достичь цель инициативы планируют с помощью проектов. На вопрос корреспондента DW о приоритетных направлениях Щерский выделил автотрассу Via Baltica, соединяющую Прагу с Таллином, но не являющуюся скоростной, и Rail Baltica - проект железной дороги со стандартной европейской колеей от Таллина до Варшавы. Польша хотела бы соединить терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце с газотранспортной системой ЦВЕ, кроме того у нее имеется паромное сообщение с Латвией.
В Румынии приоритетом называют строительство железной дороги Гданьск - Констанца. Хорватия хочет построить СПГ-терминал в Адриатическом море, а также развивать Балтийско-Адриатический железнодорожный и автомобильный коридоры, связывающие порты на этих морях.
Главная задача участников саммита в Бухаресте - определить ряд приоритетных проектов для всей "Инициативы трех морей". К участию допустят лишь те, которые свяжут как минимум три страны.
Директор румынского аналитического центра Global Focus Center Оана Попеску объяснила DW, что обсуждаются как новые проекты, так и находящиеся в стадии реализации. В то же время она не знает ни одного проекта, который бы начался благодаря инициативе. "Это одна из причин, по которым я настроена скептично", - призналась Попеску.
500 миллиардов евро
Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак заявил, что, по подсчетам его учреждения, в развитие трансграничной инфраструктуры этого региона надо инвестировать около 500 млрд евро, чтобы подтянуть ее до уровня западноевропейской.
Таких денег, конечно, пока нет. Польский государственный банк развития BGK объявил о намерении создать инвестиционный фонд в размере 5 млрд евро. Там надеются с помощью фонда инвестировать в проекты около 100 млрд евро.
"Нам не следует ожидать результатов в ближайшее время, так как сейчас нет денег для непосредственных инвестиций", - отмечает Оана Попеску. В то же время она поддерживает идею определить приоритетные проекты, чтобы в первую очередь направлять деньги на их реализацию. И какой бы ни была судьба проектов, положительным результатом является уже то, что страны региона учатся лучше сотрудничать друг с другом, говорит эксперт.
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