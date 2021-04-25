Boeing выплатит 2,5 млрд долларов по делу о крушении лайнеров 737 Max

Концерн Boeing договорился с Минюстом США о миллиардных выплатах в рамках дела о крушении лайнеров 737 Max в Эфиопии и Индонезии. Они пойдут на судебные штрафы, помощь семьям жертв, а также компенсации авиаперевозчикам.