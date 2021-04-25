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Индонезия

April 25, 2021*** The military personnel display a video showing what is believed to be the sunken Indonesian Navy KRI Nanggala-402 submarine during a media conference at I Gusti Ngurah Rai Airport in Bali, Indonesia, April 25, 2021. REUTERS/Johannes P. Christo

Обломки индонезийской подлодки найдены на глубине 800 м 25.04.2021

Пропавшая четыре дня назад индонезийская подводная лодка раскололась как минимум на три фрагмента. Подводный робот обнаружил их глубоко в океане. Все находившиеся на борту 53 моряка погибли.
28.03.2021 An Indonesian policeman stands guard outside a church after an explosion in Makassar on March 28, 2021. (Photo by INDRA ABRIYANTO / AFP) (Photo by INDRA ABRIYANTO/AFP via Getty Images)

В Индонезии прогремел мощный взрыв у католической церкви 28.03.2021

В результате детонации взрывного устройства у католического храма на острове Сулавеси, по данным полиции, пострадали как минимум 14 человек.

Rescue personnel transport a body bag containing a victim of a bus that fell into a ravine in Sumedang, West Java Province, Indonesia March 11, 2021, in this photo taken by Antara Foto. Antara Foto/Raisan Al Farisi/via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT.

В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть 11.03.2021

На острове Ява автобус вез школьников и их родителей с экскурсии, когда водитель потерял управление. Более 27 человек погибли.
09.01.2021, Indonesien, Jakarta: Der Chef des Nationalen Such- und Rettungsdienstes (BASARNAS) Bagus Puruhito (2.v.r) steht mit seinen Mitarbeitern neben einem Behältnis mit Trümmern, die im Wasser vor der Insel Java gefunden wurden, wo ein Passagierjet der Fluggesellschaft Sriwijaya Air kurz nach dem Start den Kontakt zur Flugsicherung verloren hat. Foto: Dita Alangkara/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

На месте крушения индонезийского самолета найдены фрагменты тел 10.01.2021

Возле морского побережья у столицы Индонезии Джакарты найдены вещи, относившиеся к багажу погибших пассажиров. Полиция ведет работу по идентификации погибших.
Indonesian soldiers are seen at Soekarno-Hatta International Airport after Sriwijaya Air plane with more than 50 people on board lost contact after taking off, in Tangerang, near Jakarta, Indonesia, January 9, 2021. REUTERS/Willy Kurniawan

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет 09.01.2021

Самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. На борту были 62 человека.
American Airlines flight 718, the first U.S. Boeing 737 MAX commercial flight since regulators lifted a 20-month grounding in November, takes off from Miami, Florida, U.S. December 29, 2020. REUTERS/Marco Bello

Boeing выплатит 2,5 млрд долларов по делу о крушении лайнеров 737 Max 08.01.2021

Концерн Boeing договорился с Минюстом США о миллиардных выплатах в рамках дела о крушении лайнеров 737 Max в Эфиопии и Индонезии. Они пойдут на судебные штрафы, помощь семьям жертв, а также компенсации авиаперевозчикам.
A Gol Airlines Boeing 737 Max plane approaches to land at the international airport in Guarulhos, near Sao Paulo, Brazil, Wednesday, Dec. 9, 2020. Commercial flights with Boeing 737 Max jetliners resumed Wednesday for the first time since they were grounded worldwide following two deadly accidents nearly two years ago. Brazil’s Gol Airlines became the first in the world to return the planes to its active fleet. (AP Photo/Andre Penner)

Самолет Boeing 737 Max снова начали использовать на коммерческих рейсах 09.12.2020

Бразильский лоукостер Gol стал первой авиакомпанией, вернувшейся к эксплуатации самолетов Boeing 737 Max для перевозки пассажиров.
epa03206207 General view of the Ministry of Foreign Affairs building at Mikhailovsky Square in Kiev, Ukraine, 04 May 2012. Kiev is one of four host cities in Ukraine for the UEFA Euro 2012 soccer championship, hosted jointly by Poland and Ukraine. The UEFA Euro 2012 will take place from 08 June to 01 July 2012. EPA/SERGEY DOLZHENKO

МИД Украины взял под контроль дело блогера Орешникова 26.11.2020

Националист Орешников, получивший украинское гражданство, задержан в Индонезии. Власти Индонезии могут экстрадировать его в Россию, где его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений.

A person holds a sign reading The DPR's failed omnibus law product, as university students protest the government's labour reforms bill in Jakarta, Indonesia, October 7, 2020. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana TPX IMAGES OF THE DAY

Сотни протестующих против реформ в сфере труда задержаны в Индонезии 08.10.2020

Митингующие в Джакарте пытались прорваться к президентскому дворцу. По данным СМИ, на улицы по всей Индонезии вышли десятки тысяч человек.

A Boeing worker walks in view of a 737 MAX jet Monday, Dec. 16, 2019, in Renton, Wash. Shares of Boeing fell before the opening bell on a report that the company may cut production of its troubled 737 MAX or even end production all together. (AP Photo/Elaine Thompson) |

Boeing завершил тестовые полеты пассажирского самолета 737 Max 02.07.2020

В процессе повторной сертификации авиалайнера Boeing 737 Max пройден важный этап - трехдневные испытательные полеты. Теперь концерну предстоит проанализировать собранные данные.
+++29.04.2020+++Renton, USA+++ A worker walks past a Boeing 737 MAX jet at a Boeing airplane manufacturing plant Wednesday, April 29, 2020, in Renton, Wash. Boeing says it will cut about 10% of its workforce and slow production of planes as it deals with the ongoing grounding of its best-selling plane and the coronavirus pandemic. With air travel falling sharply because of the virus, airlines have delayed orders and deliveries of new planes, reducing Boeing's revenue. (AP Photo/Elaine Thompson) |

Boeing разрешили испытательные полеты 737 Max 28.06.2020

После двух аварий, в который погибли 346 человек, эксплуатация самолета была запрещена по всему миру более года. Авиапроизводитель хочет вернуть сертификацию.
In this photo dated November 12, 2018, the actual Ethiopian Airlines Boeing 737 - Max 8 plane, that crashed Sunday March 10, 2019, shortly after take-off from Addis Ababa, Ethiopia, shown as it lands at Seattle Boeing Field King County International airport, USA. U.S. aviation experts on Tuesday March 12, 2019, joined the investigation into the crash of this Ethiopian Airlines jetliner that killed 157 people, as questions grow about the new Boeing plane involved in the crash. (AP Photo/Preston Fiedler) |

В катастрофе Boeing 737 MAX в Эфиопии обвинили производителя 09.03.2020

Комиссия по расследованию крушения Boeing 737 MAX в марте 2019 года в Эфиопии заявила о дефекте бортовой системы самолета и обвинила авиаконцерн в недостаточной подготовке пилотов.
FILE - In this March 27, 2019, file photo, a worker enters a Boeing 737 MAX 8 airplane during a brief media tour of Boeing's 737 assembly facility in Renton, Wash. On Monday, Dec. 16, shares of Boeing are falling before the opening bell on a report that the company may cut production of its troubled 737 Max or even end production all together. (AP Photo/Ted S. Warren, File) |

Boeing прекращает производство самолетов модели 737 Max 17.12.2019

Начиная с января 2020 года, будет временно прекращено производство авиалайнеров Boeing 737 Max. Два самолета этой модели потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии в 2018-2019 годах.
FORT LAUDERDALE, - MARCH 11: A Southwest Boeing 737 Max 8 enroute from Tampa prepares to land at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport on March 11, 2019 in Fort Lauderdale, Florida. Boeing's stock dropped today after a second deadly crash involving the Boeing 737 Max 8, the newest version of its most popular jetliner.(Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Крушение индонезийского Boeing 737 Max объяснили сочетанием девяти факторов 25.10.2019

Следователи связали катастрофу с недостатками конструкции самолета, слабой подготовкой пилотов и проблемами с обслуживанием судна.
Indonesian Coordinating Minister for Politics, Law and Security Wiranto gestures as he speaks during a press conference in Jakarta, Indonesia, Tuesday, Sept. 24, 2019. The death toll from violent protests in Indonesia's restive Papua province has risen to 26 after several bodies were found under burned buildings, officials said Tuesday. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

На министра безопасности Индонезии совершено покушение 10.10.2019

Министр-координатор Индонезии Виранто получил ножевое ранение. По предварительным данным, нападение совершили исламисты.
(190313) -- CHICAGO, March 13, 2019 () -- Photo taken on March 13, 2019 shows the Boeing logo at its headquarters in downtown Chicago, the United States. U.S. aircraft manufacturer Boeing said Wednesday it has full confidence in the safety of its 737 Max aircraft, but it supports action to temporarily ground the entire global fleet of 737 Max out of an abundance of caution. (/Joel Lerner) |

Boeing начал выплату компенсаций семьям жертв двух катастроф 737 Max 24.09.2019

Корпорация Boeing выделила 50 миллионов долларов для выплаты компенсаций семьям 346 погибших в авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии.
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