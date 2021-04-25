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Пропавшая четыре дня назад индонезийская подводная лодка раскололась как минимум на три фрагмента. Подводный робот обнаружил их глубоко в океане. Все находившиеся на борту 53 моряка погибли.
В результате детонации взрывного устройства у католического храма на острове Сулавеси, по данным полиции, пострадали как минимум 14 человек.
На острове Ява автобус вез школьников и их родителей с экскурсии, когда водитель потерял управление. Более 27 человек погибли.
Возле морского побережья у столицы Индонезии Джакарты найдены вещи, относившиеся к багажу погибших пассажиров. Полиция ведет работу по идентификации погибших.
Самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. На борту были 62 человека.
Концерн Boeing договорился с Минюстом США о миллиардных выплатах в рамках дела о крушении лайнеров 737 Max в Эфиопии и Индонезии. Они пойдут на судебные штрафы, помощь семьям жертв, а также компенсации авиаперевозчикам.
Бразильский лоукостер Gol стал первой авиакомпанией, вернувшейся к эксплуатации самолетов Boeing 737 Max для перевозки пассажиров.
Националист Орешников, получивший украинское гражданство, задержан в Индонезии. Власти Индонезии могут экстрадировать его в Россию, где его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений.
Митингующие в Джакарте пытались прорваться к президентскому дворцу. По данным СМИ, на улицы по всей Индонезии вышли десятки тысяч человек.
В процессе повторной сертификации авиалайнера Boeing 737 Max пройден важный этап - трехдневные испытательные полеты. Теперь концерну предстоит проанализировать собранные данные.
После двух аварий, в который погибли 346 человек, эксплуатация самолета была запрещена по всему миру более года. Авиапроизводитель хочет вернуть сертификацию.
Комиссия по расследованию крушения Boeing 737 MAX в марте 2019 года в Эфиопии заявила о дефекте бортовой системы самолета и обвинила авиаконцерн в недостаточной подготовке пилотов.
Начиная с января 2020 года, будет временно прекращено производство авиалайнеров Boeing 737 Max. Два самолета этой модели потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии в 2018-2019 годах.
Следователи связали катастрофу с недостатками конструкции самолета, слабой подготовкой пилотов и проблемами с обслуживанием судна.
Министр-координатор Индонезии Виранто получил ножевое ранение. По предварительным данным, нападение совершили исламисты.
Корпорация Boeing выделила 50 миллионов долларов для выплаты компенсаций семьям 346 погибших в авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии.
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