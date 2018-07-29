 Индия может депортировать в Бангладеш около четырех млн человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Индия может депортировать в Бангладеш около четырех млн человек

По словам критиков властей Индии, правящая партия индуистского национализма принимает меры против говорящих на бенгали мусульман. Глава МВД Индии призвал не "нагнетать атмосферу страха".

Подача документов в Индии для включения в национальный регистр граждан

Подача документов в Индии для включения в национальный регистр граждан

Власти Индии могут депортировать в Бангладеш около четырех млн человек. В понедельник, 30 июля, правительство штата Ассам на востоке страны обнародовало обновленные регистрационные списки. В них значатся всего порядка 29 млн жителей, при том что в действительности заявки на включение в перечень подали 33 млн человек.

Не попавшие в регистр лица должны представить доказательства, что они или члены их семей проживали в Индии еще до момента получения Бангладеш независимости в 1971 году. В противном случае им может грозить высылка в соседнюю страну.

Контекст

Более 50 тысяч жителей обменянных анклавов, которые до сих пор не имели гражданства, теперь смогут выбрать его. По данным агентства dpa, все 14 854 жителя бывших территорий Бангладеш намерены взять индийское гражданство. (01.08.2015)

Правительство Мьянмы заявило, что первая семья рохинджа вернулась на родину. Вопрос возвращения гражданства представителям рохинджа остается крайне острым. (15.04.2018)

Пострадать, в первую очередь, могут говорящие на бенгали мусульмане, опасаются эксперты. По словам критиков властей, речь может идти о намеренной кампании правящей "Бхаратия джаната парти", которую зачастую характеризуют как партию индуистского национализма. При этом наблюдатели опасаются, что в случае высылки Бангладеш откажется принять у себя депортированных и они превратятся в лиц без гражданства.  

Параллели с рохинджа

В 2017 году сходная ситуация сложилась вокруг тысяч мусульман-рохинджа, которые бежали в Бангладеш после обострения конфликта между представителями этой мусульманской народности и вооруженными силами Мьянмы.

Между тем, как заявил глава МВД Индии Раджнатх Сингх, списки носят лишь предварительный характер. Он призвал не "нагнетать атмосферу страха".

В свою очередь, индийская коммерческая телекомпания NDTV напоминает, что перечень был обновлен впервые с 1951 года - в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Бангладеш.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:00
Now live
01:00 мин

Обесточенный Дели

Смотреть видео 03:04
Now live
03:04 мин

Бангладеш: страна, в которой убивают блогеров (24.06.2015)

Аудио- и видеофайлы по теме

Обесточенный Дели  

Бангладеш: страна, в которой убивают блогеров (24.06.2015)  

Рекорд одним махом: Индия запустила в космос сразу 104 спутника  

Самые читаемые

Лучшие и худшие паспорта на постсоветском пространстве  

Вмешательство РФ в выборы назвали в Великобритании "верхушкой айсберга"  

Трамп вступил в конфронтацию с New York Times  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно