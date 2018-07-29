Индия может депортировать в Бангладеш около четырех млн человек

Власти Индии могут депортировать в Бангладеш около четырех млн человек. В понедельник, 30 июля, правительство штата Ассам на востоке страны обнародовало обновленные регистрационные списки. В них значатся всего порядка 29 млн жителей, при том что в действительности заявки на включение в перечень подали 33 млн человек.

Не попавшие в регистр лица должны представить доказательства, что они или члены их семей проживали в Индии еще до момента получения Бангладеш независимости в 1971 году. В противном случае им может грозить высылка в соседнюю страну.

Пострадать, в первую очередь, могут говорящие на бенгали мусульмане, опасаются эксперты. По словам критиков властей, речь может идти о намеренной кампании правящей "Бхаратия джаната парти", которую зачастую характеризуют как партию индуистского национализма. При этом наблюдатели опасаются, что в случае высылки Бангладеш откажется принять у себя депортированных и они превратятся в лиц без гражданства.

Параллели с рохинджа

В 2017 году сходная ситуация сложилась вокруг тысяч мусульман-рохинджа, которые бежали в Бангладеш после обострения конфликта между представителями этой мусульманской народности и вооруженными силами Мьянмы.

Между тем, как заявил глава МВД Индии Раджнатх Сингх, списки носят лишь предварительный характер. Он призвал не "нагнетать атмосферу страха".

В свою очередь, индийская коммерческая телекомпания NDTV напоминает, что перечень был обновлен впервые с 1951 года - в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Бангладеш.

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