Индия даст России кредит в 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока

Индия выделит России кредит в один миллиард долларов на развитие дальневосточных регионов. "Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 сентября. По его словам, правительство республики "очень активно работает в этом регионе".

Подобный шаг будет способствовать развитию экономической дипломатии двух государств, подчеркнул индийский премьер. Нью-Дели и Москва заключили в рамках ВЭФ 50 соглашений об инвестициях общим объемом в 5 млрд долларов, отметил Моди.

Задолженность Индии перед Россией по кредитам на конец 2018 года составляла не менее 1,1 млрд долларов, сообщило ранее информагентство РБК. К ней относятся, среди прочего, кредиты, взятые у бывшего Советского Союза на закупку вооружений.

В 2019 году Восточный экономический форум проходит в пятый раз.

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