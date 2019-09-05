Индия даст России кредит в 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока

Нью-Дели и Москва заключили на Восточном экономическом форуме десятки соглашений на 5 млрд долларов, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Индия выделит России кредит в один миллиард долларов на развитие дальневосточных регионов. "Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 сентября. По его словам, правительство республики "очень активно работает в этом регионе".
Подобный шаг будет способствовать развитию экономической дипломатии двух государств, подчеркнул индийский премьер. Нью-Дели и Москва заключили в рамках ВЭФ 50 соглашений об инвестициях общим объемом в 5 млрд долларов, отметил Моди.
Задолженность Индии перед Россией по кредитам на конец 2018 года составляла не менее 1,1 млрд долларов, сообщило ранее информагентство РБК. К ней относятся, среди прочего, кредиты, взятые у бывшего Советского Союза на закупку вооружений.
В 2019 году Восточный экономический форум проходит в пятый раз.
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