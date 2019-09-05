 Индия даст России кредит в 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока | Новости из Германии о России | DW | 05.09.2019

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Россия

Индия даст России кредит в 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока

Нью-Дели и Москва заключили на Восточном экономическом форуме десятки соглашений на 5 млрд долларов, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Нарендра Моди на Восточном экономическом форуме

Нарендра Моди на Восточном экономическом форуме

Индия выделит России кредит в один миллиард долларов на развитие дальневосточных регионов. "Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 сентября. По его словам, правительство республики "очень активно работает в этом регионе".

Контекст

В отличие от китайских и японских фирм, предприятия ФРГ вряд ли захотят вкладывать крупные средства в далекий и безлюдный сырьевой регион. У них в РФ совсем другие приоритеты. (24.10.2017)

В Москву прибывает премьер-министр Индии Нарендра Моди. Беспрецедентная сумма контрактов, готовящихся к подписанию во время его визита, еще не говорит о стратегическом сотрудничестве, полагают эксперты. (23.12.2015)

Подобный шаг будет способствовать развитию экономической дипломатии двух государств, подчеркнул индийский премьер. Нью-Дели и Москва заключили в рамках ВЭФ 50 соглашений об инвестициях общим объемом в 5 млрд долларов, отметил Моди.

Задолженность Индии перед Россией по кредитам на конец 2018 года составляла не менее 1,1 млрд долларов, сообщило ранее информагентство РБК. К ней относятся, среди прочего, кредиты, взятые у бывшего Советского Союза на закупку вооружений.

В 2019 году Восточный экономический форум проходит в пятый раз.

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