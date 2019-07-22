Индийская лунная станция успешно выведена на орбиту

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал запуск "Chandrayaan-2" "историческим моментом" для республики. Луноход займется картографированием поверхности спутника Земли и поиском следов воды.
Индийская лунная станция "Chandrayaan-2" успешно выведена на орбиту. Об этом индийская организация космических исследований (ISRO) сообщает в понедельник, 22 июля. Ракета-носитель семейства GSLV была запущена с территории космического центра имени Сатиша Дхавана в штате Андхра-Прадеш, в 14.43 по местному времени (12.13 мск).
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал запуск "историческим моментом" для республики. По словам главы правительства, подобные миссии будут способствовать интересу одаренной молодежи к науке, высококачественным исследованиям и инновациям.
На борту станции находится посадочный модуль. Ожидается, что он опустится на поверхность естественного спутника Земли в начале сентября. В этом случае Индия станет четвертым государством (после США, РФ и Китая), успешно посадившим аппарат на Луну. Среди прочего, луноход должен заниматься картографированием лунной поверхности, исследованием ее структуры, а также поиском следов воды.
Запуск ракеты-носителя со станцией ожидался еще 15 июля, однако был отменен менее чем за час из-за "технической проблемы".
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