 Ингушский депутат сообщил о повторном голосовании по соглашению с Чечней | Новости из Германии о России | DW | 06.10.2018

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Россия

Ингушский депутат сообщил о повторном голосовании по соглашению с Чечней

Правительство Ингушетии согласовало проведение с 8 по 15 октября в Магасе митинга против договора с Чечней о границе, подписанного главами республик в конце сентября.

Протестующие в Магасе

Протестующие в Магасе

Парламент Ингушетии проведет повторное рассмотрение соглашения с Чечней об установлении границ,  сообщил ингушский депутат Сет-Салим Ахильгов. "Мы вновь обсудим этот договор и будем повторно голосовать в понедельник", - заявил Ахильгов в субботу, 6 октября, обращаясь к демонстрантам в центре столицы республики Магаса. По словам депутата, которые приводит информагентство "Интерфакс", парламент аннулировал результаты предыдущего голосования по ратификации договора с Чечней.

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Между тем правительство Ингушетии согласовало заявку движения "Совет тейпов ингушского народа" на проведение недельного митинга против соглашения с Чечней. Предполагаемое количество участников составит, по оценкам организаторов, до 5 тысяч человек. Демонстрация может проводиться с 8 по 15 октября на проспекте имени Идриса Зязикова в Магасе при условии соблюдения требования федерального и республиканского законодательства, В частности, митинг не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов по местному времени.

Что предусматривает соглашение Ингушетии с Чечней

26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами, предусматривающее обмен нежилыми территориями. В частности, Чечне передана часть Надтеречного района Ингушетии - горная и лесистая местность, а Ингушетия получает от республики "равносильную территорию на границе с Малгобекским районом".

После того, как парламент одобрил соглашение, в Магасе вспыхнули протесты с требованием провести референдум по вопросу о границе. Часть митингующих также выступает за отставку главы республики Евкурова. В СМИ появились сообщения о том, что он оказывал давление на депутатов в день голосования по договору с Чечней.

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    Автор: Наталья Позднякова


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