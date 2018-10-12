Ингуши недовольны обменом территориями с Чечней (фотогалерея)

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

Ингушско-осетинский конфликт

После сталинской депортации 1944 года ингуши потеряли большую часть территории традиционного проживания - Пригородный район, переданный Северной Осетии. Закон о реабилитации репрессированных народов 1991 года предполагает возвращение этой территории ингушам, но они ее так и не получили. В 1992 году между осетинами и ингушами вспыхнул вооруженный конфликт за эти земли, не изменивший статус-кво.

Автор: Сергей Гуща