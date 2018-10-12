Ингуши недовольны обменом территориями с Чечней (фотогалерея)

Опасаясь, что соглашение о новой административной границе с Чечней приведет к неравноценному обмену территориями регионов, жители Ингушетии проводят акцию протеста в столице республики.
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