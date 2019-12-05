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Инго Маннтойфель

Инго Маннтойфель - заместитель главного редактора Deutsche Welle (DW), руководитель отдела Европы и главный редактор русской редакции DW.

Публикации, в основном комментарии, главного редактора русской редакции DW Инго Маннтойфеля (Ingo Mannteufel) посвящены ключевым событиям в российской и европейской политике, а также развитию двусторонних российско-германских и российско-европейских отношений.

2019 Moskau Aktivisten auf der Demonstration für freies Internet und gegen Zensur in Russland.

Комментарий: Путин усиливает цифровую диктатуру 05.12.2019

Новый подлый закон о СМИ еще сильнее ограничивает свободу информации в России. Атмосфера страха и самоцензуры должна заставить замолчать последние критические голоса, считает Инго Маннтойфель.

Ходорковский рассказал DW о выборах президента, уличных протестах и "русском мире" (20.06.2017) 26.11.2019

Основатель "Открытой России" и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в интервью главному редактору русской редакции DW Инго Маннтойфелю рассказал о том, каким видит будущее России и наилучший сценарий смены власти в стране.
Russian President Vladimir Putin arrives to deliver his annual state of the nation address in Moscow on February 20, 2019. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Комментарий: Пустые путинские обещания 20.02.2019

Путин пытается остановить падение рейтингов с помощью послания к Федеральному собранию. Но его обещания расходятся с реальностью в России, за которую он сам несет ответственность, полагает Инго Маннтойфель.
12 o'clock on clock decorated with confetti and streamer | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

С Новым годом и Рождеством! 31.12.2018

Главный редактор русской редакции DW поздравляет всех читателей с наступающими праздниками и рассказывает о самых интересных проектах уходящего года и о планах на год 2019-й.

ARCHIV - HANDOUT - 04.03.2018, Großbritannien, Salisbury: Dieses von der Metropolitan Police am 05.09.2018 zur Verfügung gestellte Standbild einer Überwachungskamera zeigt Alexander Petrow und Ruslan Boschirow, die zwei Verdächtigen im Fall des Attentats auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal, an einer Bahnstation. Beiden wird versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und der Besitz von chemischen Waffen vorgeworfen. Hinweis: Nutzung der Fotos nur im Rahmen der Fahndung. Foto: Metropolitan Police/Metropolitan Police via AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Последнее доказательство в деле Скрипалей ведет в Кремль 27.09.2018

Bellingcat и The Insider опубликовали новые результаты расследования отравления Скрипалей. В них представлены неопровержимые доказательства участия Кремля в атаке в Солсбери, считает Инго Маннтойфель.
Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Berlin, 09.07.2014 Architektur; Bauwerk; Denkmal; Geisler Fotopress; Geisler-Fotopress; Holocaust-Mahnmal; various; ACE; HUM; architecture; building; monument; memorial

Немецкий историк: Нужен общий памятник полякам, русским, белорусам и украинцам 30.08.2018

В ФРГ обсуждают, строить ли монумент только польским или всем восточноевропейским жертвам нацистов во Второй мировой войне. На вопросы Инго Маннтойфеля ответил профессор истории Мартин Ауст.
07.07.2017+++ German Chancellor Angela Merkel welcomes Russia's President Vladimir Putin at the G20 summit in Hamburg, Germany July 7, 2017. REUTERS/Carlos Barria

Комментарий: Немецкие иллюзии о Путине и России 17.05.2018

Было бы наивно считать, что путинская Россия является для Германии лучшим партнером, чем Америка Трампа, считает Инго Маннтойфель.
Russian President and Presidential candidate Vladimir Putin delivers a speech during a rally and concert marking the fourth anniversary of Russia's annexation of the Crimea region, at Manezhnaya Square in central Moscow, Russia March 18, 2018. REUTERS/David Mdzinarishvili

Комментарий: Путин и иллюзия выбора 18.03.2018

Неудивительно, что Владимир Путин останется президентом РФ. Исход этих псевдовыборов был предсказуем. Последствия этого события для России и Запада комментирует Инго Маннтойфель.
November 10, 2017. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin congratulates Interior Ministry employees and veterans on their professional holiday. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Путинская крепость 07.12.2017

Путин выставил свою кандидатуру на выборах президента 2018 года, и, естественно, его изберут. Но проблемы у него остаются, что сулит новую волну антизападной риторики, полагает Инго Маннтойфель.
30176 02/27/1917 Militia unit being driven along Kiev street in the 1917 Revolution time RIA Novosti/Sputnik |

Немецкий историк: Сколько царской России было в Советской империи 27.10.2017

По мнению профессора Мартина Ауста, важные вопросы, стоявшие перед царской Россией в 1917 году, злободневны и сейчас. Какие именно? Интервью Инго Маннтойфеля.
epa04644453 A portrait of murdered Russian opposition veteran leader Boris Nemtsov above flowers tributed in his memory at the site of his killing, with St. Basil's Cathedral seen in the background, in central Moscow, Russia, 02 March 2015. Boris Nemtsov was shot dead late in the evening of 27 February while walking on the Bolshoy Kammeny bridge near the Kremlin. The funeral will be held in Moscow on 03 March 2015. EPA/SERGEI ILNITSKY (zu dpa Zwei Verdächtige im Mordfall Nemzow in Moskau festgenommen vom 07.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Политическое убийство Бориса Немцова пока не раскрыто 30.06.2017

Даже после обвинительного приговора пяти подсудимым целый ряд важных вопросов, связанных с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова, остаются без ответа, считает Инго Маннтойфель.
Brandenburger Tor, Deutschland, Berlin | Brandenburg Gate, Germany, Berlin picture alliance / blickwinkel/U. Brunbauer Notiz zur Verwendung picture alliance / blickwinkel pixel

Комментарий: Берлинскому сенату должно быть стыдно 04.04.2017

О взрыве в Петербурге известно еще далеко не все. Но решение не подсвечивать Бранденбургские ворота в цвета российского флага морально и политически ошибочно, уверен Инго Маннтойфель.
29.12.2016 Mit einer Wunderkerze wurde das Jahr 2017 am 29.12.2016 vor dem Brandenburger Tor in Berlin in die Luft geschrieben (Langzeitbelichtung). Zum Jahreswechsel erwarten die Veranstalter auf der Berliner Festmeile am Brandenburger Tor Hunderttausende Besucher. Foto: Jens Kalaene / Britta Pedersen | Verwendung weltweit

С Новым 2017 годом! 31.12.2016

С Новым годом поздравляет главный редактор русской редакции DW Инго Маннтойфель.
23.12.2016 **** epa05686313 A Russian journalist holds a poster with an image of President Vladimir Putin ripping open his shirt to reveal a 'Superman' costume prior to the annual media conference of the Russian president, in Moscow, Russia, 23 December 2016. A totalof 1,437 journalist from all regions of Russia are accredited at the press conference with many of them using various creative ways to attract the attention of the Russian leader and to ask their questions. EPA/YURI KOCHETKOV +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Год мнимых успехов Владимира Путина 28.12.2016

Продемонстрировал ли 2016 год силу России? Если взглянуть поверхностно, то может показаться, что да - однако факты свидетельствуют об обратном, считает Инго Маннтойфель.
18.09.2016 *** TULA REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 18, 2016: A polling station during the 2016 Russian parliamentary election. Alexander Ryumin/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/A. Ryumin

Комментарий: Выборы в Госдуму - не более чем видимость демократии 19.09.2016

За фасадом демократических выборов в Госдуму скрываются фальсификации и политическая апатия, считает Инго Маннтойфель. По его мнению, в перспективе это ставит под вопрос легитимность системы.
September 12, 2016 Herders attend early voting in the elections to the lower house of parliament in remote areas at a reindeer camping ground on the banks of the Barents Sea, north of Naryan-Mar in Nenets region, Russia September 12, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin (c) Reuters/S. Karpukhin

Комментарий: Как в Германии воспринимают выборы в Госдуму России 16.09.2016

Нынешние выборы в Госдуму не вызывают сильного ажиотажа, ведь система распределения ролей между партиями уже знакома на примере из немецкой истории, считает Инго Маннтойфель.
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