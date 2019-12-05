Инго Маннтойфель - заместитель главного редактора Deutsche Welle (DW), руководитель отдела Европы и главный редактор русской редакции DW.
Публикации, в основном комментарии, главного редактора русской редакции DW Инго Маннтойфеля (Ingo Mannteufel) посвящены ключевым событиям в российской и европейской политике, а также развитию двусторонних российско-германских и российско-европейских отношений.
Основатель "Открытой России" и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в интервью главному редактору русской редакции DW Инго Маннтойфелю рассказал о том, каким видит будущее России и наилучший сценарий смены власти в стране.